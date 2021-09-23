要跟我交往嗎www？動漫男「撩妹對話截圖」被瘋傳！眾人尷尬：想表達什麼？

▲不少人聊天過程會加入表情符號或顏文字來增添對話氛圍，日前就有段在社群平台瘋傳的對話過程，因為男方不斷穿插了「www」、「嘛」等用語，曝光後掀起熱議。（圖／Shutterstock）

隨著科技不斷發展，現今民眾都會透過社群軟體如LINE、臉書Messenger、Instagram等進行聯絡或認識新朋友，而不少人習慣在傳訊時，搭配Emoji（表情符號）、顏文字或貼圖等來表達感情、活絡聊天氛圍，日前就有段聊天對話過程在各大社群平台瘋傳，原因在於該名男子在聊天過程中不斷穿插了「www」、「嘛」等用語，加上其言行舉止，讓不少網友一看全都「尷尬癌上身」直呼受不了。

科技日新月異，網路發展越臻成熟，不變的是若想要認識新朋友拓展人際關係，不論是現實談天或網路對話都得把握分寸不踰矩，日前就有段透過聊天室的對話過程被截圖轉貼到各大社群網站，不論是臉書、PTT、Dcard、Twitter、噗浪皆有使用者討論，其中就因為有數項「特徵」符合部分民眾對「動漫宅」的刻板印象而掀起熱議。

根據這段網路瘋傳的對話截圖，有一名喜愛看動漫的男子私訊了女網友，開頭起手式就拋了句「看動漫嗎」，得到對方肯定加上知道原PO沒有男朋友後，馬上表示「看來我們很適合在一起」詢問要不要交往看看，還不斷於句尾補上日本表示笑意的網路用語「www」，就算被婉拒仍窮追不捨表示「可以先交往再慢慢認識」，對話被截圖後還反向女網友警告對方這麼會出事還要求「補償」更傳了句「要不然就答應我交往（燦笑）」。

有趣的是在聊天過程中，該名男子不斷穿插的「www、（笑、（摸頭」等用語，又自顧自的強調自己長的像動畫《冰菓》中男主角折木奉太郎、家裡又很有錢、自己身高178公分等等，就算最後女網友祭出「男友卡」打算阻止對方的意圖，仍完全讀不懂空氣地回應「呀咧呀咧這下難辦了呢www」、「甩掉也無所謂吧？ww（摸頭」。

以上種種聊天方式、口氣和言詞間透露出的個性，也掀起大批網路使用者討論，雖然有人認為這是「反串」，但多數網友仍認為該名男子的行為完全符合了大眾對於「動漫宅男」的刻板印象，尤其是近年來《鬼滅之刃》、《天竺鼠車車》等動漫畫廣受大人小孩的喜愛，「愛看動漫」這個興趣也不再成為歧視別人的標籤，不少網友對此也無奈表示「原來真的有這種動漫噁宅在騷擾女生」、「到底想表達什麼」、「真的尷尬癌上身」。（編輯：楊智傑）

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