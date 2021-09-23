摩斯也有隱藏版漢堡？網友大喊「價格超划算」：菜單跟APP上面都沒有

▲原PO發現摩斯有隱藏版菜單「小吉士漢堡」，而她吃完覺得很划算，貼文一出，掀起熱議。（圖／取自維基百科）

台灣速食店眾多，像是麥當勞、肯德基、漢堡王，還有日本來的摩斯漢堡等，而每間速食店的特色都不同，讓民眾有更多選擇。對此，就有一名女網友日前吃摩斯時發現有「隱藏版漢堡」，讓她嗨喊「很划算」，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「摩斯的隱藏版漢堡」為題發文，分享自己到摩斯吃飯時，發現隱藏版菜單「小吉士漢堡」，一個40元，比雞塊便宜，於是她便點來吃看看。

而這個小吉士漢堡裡面有肉、番茄醬、芥末醬與洋蔥，「吃起來跟『摩斯漢堡』差不多，只是size有小一點，但這個價格很划算」；原PO接著說，當時還在猜想店員會不會不知道有這個，因為自己也是第一次知道，「結果店員姊姊超熟練的按pos機點餐」，讓她開玩笑直呼「暈了暈了」。

貼文一出，掀起熱議，「可惜我不吃牛，不然我一定點」、「我之前當店員，真的遇過來點這個的客人，還好我剛上班幾天就先把pos機有的東西都看過一遍了，不然我也會神慌張」、「真的是隱藏版啊，菜單跟APP上面都沒有」、「國中就知道了，不太餓的時候就會點這個吃」。

另外，還有內行網友表示，「還有更便宜的$35的小漢堡，少一片起司」、「麥當勞也有，就叫做漢堡！只要30塊」、「這應該不太算隱藏漢堡，比較算是低單價的漢堡，才沒有放到菜單上～ 因為單價低，比較容易拉低客單價，所以沒放到菜單上。（早期10年前是35元），加上早期還要推SP漢堡，都會死命推SP，因為這樣區域競賽才高分，畢業10年的資深PT」。（編輯：郭佩蓉）

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