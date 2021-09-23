LINE謎樣功能狂炸通知！苦主中招崩潰喊「沒辦法關掉」！內行急授解救方法

▲LINE是許多人拿來聯繫親朋好友的實用APP，卻有網友某日使用過一次「隱藏功能」後，讓他日後十分崩潰。（示意圖／翻攝LINE官網）

隨著網路科技不斷發展，現代人都會利用通訊軟體進行聯絡，其中LINE就成為民眾聯繫親友、處理公事的好幫手之一。而近幾年LINE也不斷推出許多新功能，供使用者能更加便利使用，卻有網友無奈指出，某日點開LINE的「隱藏功能」後，日後讓他崩潰「看到真的一肚子火！」

原PO於Dcard上發文，好奇表示「有沒有人跟我一樣討厭Line禮物的？」他解釋官方帳號LINE禮物常一直跳出「您的朋友生日快到囉～來看一下是誰？」的訊息，崩潰直呼「看到這個真的一肚子火，他沒有辦法關掉，更扯的是沒有辦法封鎖」。

他火大抱怨「一年之中，只有五個生日重要，而且我都記起來了，就因為裡面有四千個朋友，所以我一天要被吵十次？」原PO最後也焦急求助「我就不想送，又不想一直被跳通知，或是看到小紅點，就是這麼潔癖，誰可以教教我，該怎麼處理？感謝大德」。

貼文一曝光，隨即引來許多苦主留言，「真的！前幾天剛點到別人的，直接封鎖不了，上來找答案發現真的沒救，什麼鬼通知==」、「我也中招了，煩死了！為什麼他生日要通知」、「卡！超煩，求大神解答」、「我也覺得神煩，卡等答案」、「真的看到一堆會很惱怒，為什麼要強迫接受這些訊息」。

其中就有行家跳出來解惑，「似乎可以一鍵關閉了」、「關閉路徑是，主頁的服務（顯示更多）>LINE 禮物>我的>好友禮物紀錄>看全部」。（編輯：陳雅雲）

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