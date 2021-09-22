丹丹漢堡為何只在南部開？「超嚴格加盟條件」引熱議：北部太難了

▲有網友好奇「為何丹丹漢堡只在南部開」。（圖／翻攝自丹丹漢堡成功店臉書）

台版連鎖速食店「丹丹漢堡」以中西式結合的餐點、親民實惠的價格稱霸南台灣，其獨特的口味也擄獲不少老饕的味蕾；不過，就有網友好奇「為何丹丹漢堡只開南部」，貼文一出，掀起熱議。

該名網友在PTT以「為什麼丹丹只開在南部？」為題發文，表示以前到高雄吃了一次丹丹漢堡就覺得驚為天人，像是麵線、雞腿堡、橙汁雞塊、超長熱狗、可樂餅和濃湯，每一樣都超級好吃。

原PO接著說，自從那次吃過丹丹漢堡以後，後來有機會到南部都一定會到最近的丹丹漢堡大吃一頓；不過因為丹丹漢堡只在南部有，北部沒有，也讓他相當困惑，如果到北部展店，價格上多個20-30元，他都還是能接受的，因此在文末發問「為什麼丹丹只開在南部」？

貼文一出，不少網友回應，「家族企業，只給親戚加盟」、「只開放給親戚和非常資深的員工加盟」、「人家就家族事業」、「店租／物價吧？去北部會漲到沒人去吃吧」、「去台南玩的時候，至少會吃一餐丹丹」、「有人好像問過，因為加盟條件超嚴格一定要有血緣關係」、「家族企業明文規定，每間店都是親戚」、「超愛丹丹」。

事實上，臉書粉專《TO’GO泛油情報》曾透露，丹丹漢堡並非有錢就可加盟，創始者謝氏夫婦基於管理層面考量，堅持不在北部拓展分店，也不開放加盟。若想要加盟開店，只有「2種管道」，就是成為丹丹漢堡老闆的親戚；另一種則是資深員工，可透過店長向總部推薦，通過審核就可以開店。（編輯：郭佩蓉）

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