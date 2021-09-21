LINE貼圖太多好難找？內行點「1神秘按鍵」搜尋超快速　網愣：之前都沒發現

科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。而近日，就有網友討論「LINE貼圖的隱藏功能」，引發廣大迴響。

一名網友在臉書社團「LINE貼圖瘋」貼文指出「我昨天晚上滑手機意外發現LINE的一個功能，就是貼圖竟然有幫我們分類好？只要按貼圖上面的#字鍵，就能看到所有的分類，什麼開心、生氣、認同的，點進去就有你所有貼圖符合這些情境的貼圖，真的有夠方便，是不是很多人都不知道，還是只有我？」

貼文一出，網友紛紛回應「怎有這功能….終於可以方便找貼圖了」、「都不知道有這功能＝＝好方便」、「解決貼圖太多的困擾」、「真的超方便欸，生氣也有XD」、「好方便啊，又學到一招」、「那個#字鍵太左邊了啦，難怪之前都沒發現」、「超酷的，還有自動幫忙分類所有貼圖，很方便」。

而《NOWnews》記者也實測，點開貼圖後，在最左邊確實有「#」字符號，裡頭一共有16種之多，包括開心、無言、生氣、問候、再見、最愛等等，都是平常著聊天中最常使用的情緒表達，只要一鍵按下，就會跳出用戶擁有的貼圖「符合這些情境」的對應貼圖，相當好用，還不知道的民眾不妨可以試試看。（編輯：張嘉哲）

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