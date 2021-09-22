▲國外有網友分享，她從某影片發現AirPods有「偷聽」功能，實測結果讓她很震驚。（示意圖／翻攝Pixabay）

用AirPods「偷聽功能」發現被朋友說壞話！眾人熱論：再也不相信戴耳機的人

藍牙耳機近年來逐漸興起，可以無線聽音樂、通話的功能相當便利，也成為不少人不可或缺的手機配件之一。不過，就有網友分享，如何用AirPods「偷聽」男友的談話內容，甚至讓旁人以為自己只是在聽音樂，影片一出，也引起網友熱烈討論。

綜合外媒報導，國外一名女網友達莉亞（Dalila Mouhib）在《TikTok》表示，她從某個影片發現AirPods有「即時聆聽」功能，便實測把手機放在原處，自己戴著AirPods走到隔壁房間，想不到竟能透過耳機，清楚聽到別人的對話內容，且他們都以為自己不在場，這讓她感到很驚訝。

達莉亞透露，一旦開啟「即時聆聽」功能，就可以透過耳機聽到周遭的對話，「所以你們現在可以用這功能監聽男朋友、閨蜜，做你想做的任何事了，不客氣」。影片曝光後，也吸引2千多萬人觀看，部分網友看完都感謝她的教學，「我的天，這功能真的是太有用！」

不過，也有不少人認為，「我再也不會相信那些戴著AirPods的人了」、「不信任他們，就不要交往或當朋友啊」、「這會在道德上受到質疑」，甚至還有網友分享，「我上次在我最好的朋友身上試過這招，卻發現她說我壞話」。（編輯：許智超）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載