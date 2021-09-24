台大女嫌男友沒出息怒提分手！電機教授葉丙成留言被反擊：站著說話不腰疼

▲有位女網友透過指考成功考上台大，但男友卻不願考拚指考，選擇在學測時就進入「中字輩」大學，這樣的結果更讓她萌生分手念頭。。（示意圖／翻攝自台灣大學臉書）。

大學指考於8月31放榜，考生總錄取率更以97.98%創下歷史新高。就有位女網友透過指考成功考上台大，但男友卻不願考拚指考，選擇在學測時就進入「中字輩」大學，這樣的結果更讓她萌生分手念頭。而台大教授葉丙成也在臉書上給予建言，沒想到女學生看完後卻再度反擊回嗆。

原PO日前在論壇Dcard上發文提到，「我和男友都是某直轄市第一志願的男校和女校，2人透過社團認識，而今年學測2人都沒考好，男友考上中字輩後段班，因此我希望他可以一起拚指考，沒想到他卻拒絕，我們也從學測放榜後就開始冷戰」。

原PO最終獨自一人撐過最後的時間，成功在指考錄取台大。此時男方才主動聯絡，希望化解雙方的隔閡。原PO也無奈表示「才熊熊想起來，原來我還有這個沒出息的男友。明明都能上第一志願了，卻因為怕落榜而不敢考指考，有點想和他分手，因為他不上進；我不是責備他，我是想要他更好，都努力了2年半了，結果分數不盡理想，為什麼不要再多拼3個月？」

而貼文也在網路上引發討論熱潮，台大電機系教授葉丙成也在臉書上給予建言「人生不是贏在18歲就好，有沒有出息不是看18歲考上什麼學校科系，如果這個心態沒有改變，我看過很多人的人生高點，就是十八歲放榜上台大那一剎那，接下來人生就一路往下滑」。

沒想到原PO看完教授留言後，隨即也在原文補充回擊「謝葉丙成的指教，我不認同他的想法，可是我尊重他的發言。但葉教授就是標準的站著說話不腰疼，今天他是『台大』且『電機系』的教授，才能對於這個話題高談論闊，因為對許多人來說，他早已是一位上進的人了，但是你們有想過我男友嗎？他講話份量夠重嗎？他有坦然面對自己嗎？」最終原PO也表示已經與男友和平分手。（編輯：潘毅）

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