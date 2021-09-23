癡情男送女同事「專屬刻名iPad」！結局翻轉如晴天霹靂　眾同情點播：動力火車《我很好騙》

曖昧讓人受盡委屈，癡情付出帶來的也不一定是好結局。就有一位癡情的男網友訴苦，曖昧的女同事意外摔壞手機，他也決定送全新的特製iPad給對方，但後續發展卻讓眾多網友相當不捨。

原PO在論壇Dcard上發文訴說遭遇，「上週我在公司心儀的女生傳了一張照片過來,說她iPhoneXR在上班路上掉了，手機放在機車前面置物空間噴出來，等她紅綠燈繞回去時手機螢幕已成破碎狀還問我有沒有手機可以借她」。

原PO正在追這位女同事，「此時不知道我是不是XX衝腦，直接跟她說可以送12代，她回不要啦，手機這麼貴，後來又說不然送iPad mini，可插SIM的，我心想也可以，反正大家需要聯絡」。隨後原PO也立刻到蘋果官網下訂，更特製刻上女方的英文名字，外加超昂貴的原廠保護殼，送到女方手上。

沒想到過幾天後突然有位同事拿了一台iPad來問原PO如何使用，他立刻驚覺「這殼怎這麼熟」，一拆開後發現機體上有著女同事的英文名字。

原PO也立刻追問男同事「這你買的喔？」後者則笑著回應「我女友送的啦，她還把自己名字刻在上面」。晴天霹靂的消息頓時讓原PO臉綠「心情完全不知到該怎麼形容，我曾問過她有沒有男友，她回我說沒有，但有追求者。所以是在我送iPad後就立刻被追走嗎？還是她一開始就有男友了呢？我也不想知道了」。

悽慘的遭遇曝光後，立刻有不少網友留言安慰「有些人出現在你的生命中就是為了告訴你，你真好騙」、「音樂請下，動力火車-我很好騙」、「一千次的感動、永遠比不上一次的心動！」、「還沒追到手就動用昂貴饋贈 , 只能說你被有心人欺騙了」。（編輯：潘毅）

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