去餐廳留Google負評秒被關切？網發問「敢不敢給低分」掀熱議：還怕店家沒看到

在科技發達的現代，網路評價的好壞會直接影響到生意，因此不少店家也會格外重視這點。就有網友在餐廳吃完飯後直接留下評論，立刻遭到店家「關切」，完整過程曝光也引起討論。

原PO在論壇PTT上發文提到，「大家敢在Google評論留負評嗎？事情是這樣的，我剛剛去吃飯，最後給在店家的Google評價上面留言，寫下非中傷或造謠的負評，結果立刻被關切，這也讓我好奇大家敢在評論留負評嗎？」

貼文曝光後也立刻引起眾多關注，不少過來人回應「我之前留了，店家還打我訂位留的電話給我」、「敢啊，評價本來就有好有壞才真實」、「有什麼不敢，陳述事實讓商家改進阿」、「我為了留的負評能被實際參考，其他好的店家我也很積極給星」、「難吃就是要鞭，避免更多受害者」、「敢啊，難吃會留言，態度差反而不會，覺得是個別員工問題」、「敢啊，我還怕店家沒看到勒」。

但也有人抱持不同見解，「留評論前，先讓想一下自己是不是奧客或公主病，有些時候反而會燒到自己」、「創業不易，消費者也有自身權益，有時多想想再行動，會保險些」、「不溝通直接匿名負評沒意義，我都直接當面反應，店家怕負評通常會補償，比起直接負評沒實質好處又徒生糾紛實際多了」。（編輯：潘毅）

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