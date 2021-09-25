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全聯結帳「做錯1步驟」竟卡櫃台20分鐘！過來人告誡：排隊的人會瞪你

▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／NOWnews資料照片）
文 : NOWnews今日新聞

全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。不過，近日就有網友分享自己去全聯時，結帳因為做錯「1步驟」，導致在櫃檯整整20分鐘，其原因曝光後，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「有沒有人使用全聯APP結帳，結果忘記密碼按錯，在結帳的地方等20分鐘的？這個APP要提高安全性是沒錯，但要等20分鐘再用真的很沒意義，要盜早就盜了，不會因為有等20分鐘就盜不了」。

▲網友使用APP結帳，結果因為密碼輸入多次錯誤，導致鎖起來乾等20分鐘。（示意圖非當事人／全聯提供）
▲網友使用APP結帳，結果因為密碼輸入多次錯誤，導致鎖起來乾等20分鐘。（示意圖非當事人／全聯提供）

貼文一出，網友紛紛回應「現金真的最實在」、「一堆人愛用APP在那邊集點，還要造成人家困擾」、「可以選擇關密碼不是嗎？除了全聯伺服器錯誤，我覺得其餘都是使用者自己的問題」、「可以關掉密碼…裡面是放了多少錢」、「我也曾經這樣過，但當下其實可以立刻拿出現金….」、「第一次看到人有忘記密碼＝＝是設定多難的」、「真的忘記密碼了話我會乾脆先不用APP…跟全聯完全無關吧！」而原PO也解釋「因為只帶手機，身上沒有現金才沒辦法付錢，只希望全聯可以把鎖定的分鐘數降低」。

另外，也有不少人表示「按密碼真的要小心，如果按錯兩次，密碼直接重新設定，不要等到鎖起來….結帳的人都會瞪你」、「手機如果有指紋辨識就用吧，如果沒有的話，密碼就簡單一點」、「直接關閉密碼最快」、「關閉密碼+1，裡面也不要放太多錢，沒有什麼盜刷的問題」。（編輯：張嘉哲）

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Tags : APP全聯密碼結帳超市集點

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