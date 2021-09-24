麥當勞奶茶才第二！最懷念速食排行出爐：肯德基「絕版點心」殺進前四名！

▲各大速食品牌有不少經典商品絕版後，讓死忠粉絲難以忘懷。對此，《Social Lab社群實驗室》便曝光近三個月內「最想念的速食產品」的話題網路聲量排行。（圖／Shutterstock）

近年來各大速食品牌競爭激烈，總會推出許多新穎口味或產品，以此吸引消費者目光。但隨著時代更迭，許多經典商品紛紛絕版，讓許多死忠粉絲難以忘懷，甚至常常在網路上討論、跪求復刻。對此，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》曝光近三個月內「最想念的速食產品」的話題網路聲量表現，其中麥當勞焦糖奶茶只排第二名，冠軍更是讓人大讚毫無對手！

《Social Lab社群實驗室》指出，在眾多速食業者停產的商品中，飲料類產品最受大眾關注，其中2018年停售的「麥當勞焦糖奶茶」以2,158則討論聲量榮獲第二；而被認為是許多人童年回憶之一的「麥當勞奶昔」則以4,751則驚人聲量穩坐冠軍，其於2016年停產，直到現今仍有許多網友崩潰直呼「還我焦糖奶茶！」

《Social Lab社群實驗室》透露，除了麥當勞外，另間知名速食品牌「肯德基」也有許多人常光顧，雖其以炸雞起家，但店內的「點心類」產品亦深得顧客的心，其中就有款早已停產的點心「比司吉」是不少老饕以前必點美食之一，如今消失絕版後，讓網友難受直呼「看來比司吉要去美國才吃得到了！超好吃，好想念！」也因無法再享用的美味，讓其以520則的討論聲量奪得第四名。

此外，肯德基近期將「香酥脆薯」悄悄改版推出，也在網路上掀起兩方網友討論，以102則討論聲量奪得排行第八的位置。支持改版的網友表示「舊版超鹹，終於換了」，但也有愛吃舊款的人直呼「我想念舊版薯條，舊版冷掉了也很好吃」。

除了上述產品，「麥當勞巧克力聖代」也以719則攻佔第三名、「麥當勞照燒豬肉堡」以451則聲量排第五、「麥當勞板烤雞腿堡」以410則排第六、「麥當勞搖搖薯條」則以125則排第七。雖然各家速食業者不斷推陳出新，部分餐點在考量銷售成績等問題而停售，但仍有許多業者願意重新復刻，期望某日大眾心心念念的速食美食能夠再度回歸。（編輯：陳雅雲）

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