全家買咖啡「密語」走入歷史？超商服務即將升級　老饕熱議：難怪今天比較香

▲超商咖啡也是不少人每天早上必須喝的飲品之一。（示意圖／翻攝自Unsplash）

台灣便利超商密度超高，其販售商品從食品到生活用品皆有，不少人上班課前也會到超商來一杯咖啡，而愛喝超商咖啡的你，一定都曉得所謂「三顆豆」的密語點法，這是為了讓咖啡更濃更香醇的熟客點法。而近日，就有網友分享「全家咖啡三顆豆的密語買法消失了」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「今天照例早上去換咖啡，老樣子說了3顆豆，結果看到一個告示牌掛在櫃檯，問了一下店員什麼意思，結果店員說公司派人來調整咖啡機器，說以後咖啡都直接用3顆豆模式沖泡，不需要再選豆了」。

只見貼出的照片，櫃檯上公告寫著「本店咖啡機台設定調整，全面提升咖啡濃郁度，取消豆量選擇」這也讓原PO表示「看來三顆豆這個密語要走入歷史了，我有特別看一下咖啡機台，上面是真的顯示三顆豆」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「太好了…以後就不用害怕不熟的店家還要特別說三顆豆」、「有問店員，說之後會都預設三顆豆，不過要等技師一家一家去調，還要一段時間」、「難怪今天感覺咖啡比較香，覺得還不錯欸」、「太棒啦！三顆豆就是讚」、「我上週就有聽到店員在講，沒想到還有做看板提醒」、「太棒啦！三顆豆超香醇的」、「這超棒！有的時候忘記講，想起來的時候店員已做QQ」（編輯：張嘉哲）

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