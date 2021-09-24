iPhone13開賣！網友曝光「粉色實體照」　果粉驚呼：怎跟想像中不一樣？

一年一度的蘋果發表會15日登場，其中備受各界矚目的iPhone13系列曝光，隨即吸引大批果迷爭相預購；今（24）日也正是iPhone13系列機開賣日，一早就有網友在臉書分享，他親自到Apple直營店參觀實機的畫面，照片曝光卻讓果粉驚呼「跟想像中好不一樣！」

原PO在臉書社團《iPhone蘋果用戶交流區 | 瘋先生》表示，他今天一早就到台北市信義區的蘋果A13直營店想看iPhone13系列，並稱「住北部地區還猶豫不決的人，可到兩家Apple直營店看實機喔！」

原PO隨手拍下一張iPhone13系列的實機照片，畫面中可見，iPhone13 Pro系列除了基本的銀色、金色和石墨色之外，還有最新的天峰藍色；雙鏡頭的iPhone13系列則有午夜色、星光色、藍色、紅色，以及這次眾所矚目的新色「粉紅色」。

不過，有許多果粉看完卻直呼「粉色顏色看起來有點淡」、「跟想像中好不一樣！」「是色差關係嗎，我以為這次粉色是櫻花粉」、「那個是粉色嗎」、「大家都覺得看不出粉嫩粉嫩的」；其他網友則表示「藍色真的好美」、「銀色真的好好看」、「那個金色顏色好淡，然後藍色比去年的好看多了」。（編輯：賴詠璿）

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