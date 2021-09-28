麥當勞「隱藏吃法」神還原絕版飲料！店員急喊：拜託台灣別紅

台灣速食業者眾多，各家都有其不同的特色，而速食業龍頭「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛，但除了現在檯面上的餐點以外，要怎麼點才是內行吃法呢？近日，就有國外網友分享麥當勞「隱藏點法」，貼文釣出台灣麥胞直接崩潰表示「不要給我在台灣爆紅！」引發討論。

一名國外網友在抖音（Tik Tok）麥當勞獨特的點法，只見兩人都買了一杯黑咖啡，接著又額外點了一支蛋捲冰淇淋，接著將冰淇淋插入黑咖啡當中，經過攪拌之後，外觀看起來就跟奶茶沒兩樣，味道嚐起來偏甜，是許多人不知道的新吃法。

影片曝光後，吸引不少網友熱議「漂浮吃法！台灣消失好久了」、「這是黑咖啡啊，同學想學不要買成可樂了」、「就是冰淇淋紅茶的概念？」、「漂浮系列啦！現在都沒賣了，要自己點」、「好幾年前的漂浮系列了，好懷念」、「漂浮黑咖啡，很好喝！下次來試試看」。

除此之外，也有網友表示其實甜心卡上頭就有該點法，只要使用甜心卡便能買黑咖啡送蛋捲冰淇淋；如果沒有甜心卡，可以走得來速單點黑咖啡，再以10元購入蛋捲冰淇淋，只多10元而已。而貼文也釣出台灣麥胞表示「拜託在台灣真的不要給我爆紅，我不想擠冰淇淋擠到死」留言引來上千台灣網友狂讚笑瘋。（編輯：張嘉哲）

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