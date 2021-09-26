LINE被陌生人加好友裝熟！網友開嗆竟遭對方「創意反殺」：遇到吵架博士

智慧手機普及，越來越多民眾習慣用通訊軟體與他人聯繫，尤其LINE成為最普遍的社交管道之一，甚至許多公司都會透過LINE來聯絡公事。不少網友經常在網路上分享被陌生人加LINE搭話的經驗，而就有位網友和陌生人的對話讓大家笑翻，兩人一開場就互相嘲諷，火藥味十足。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，提醒大家小心加LINE裝熟的陌生人，不少都是別有居心，更透露自己最近遇到一堆，其中一個人加LINE時正好原PO沒事，於是想趁機「嘴一下對方」，結果沒想到被反殺。而從對話紀錄中可以看到，對方打了招呼後原PO直言不認識，對方便解釋是店裡用的LINE，然後自述是做美甲的繼續搭話。而原PO則嘲諷說「我招魂的，有要預約嗎」，結果對方不慌不忙回應，「我不需要，你自己有幫自己做嗎？像我做美甲的，就會幫自己」。

四兩撥千斤的回答，讓原PO不得不甘拜下風，苦笑「來了個博士級的啊！」笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈哈快笑死，你輸了」、「你要回～有啊！生前有預約，今天是頭七」、「我留言完就趕緊封鎖，不讓詐騙的有機會罵人」、「要回說，當然有幫自己招啊，不然我怎麼在這裡跟你回訊息」、「幫自己招魂求教學」。

另外也有網友建議，「設非好友阻擋訊息就好了」、「其實這個一般都是會用免費飲料或是免費片群的名義來騙人加他們的官方帳號，等過一段時間後，再把官方帳號改成女生的名字跟頭貼」。（編輯：倪浩軒）

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