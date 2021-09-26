台人腿上都有「1條相同痕跡」？眾人淚憶慘痛回憶：我哭得像孝女

機車在台灣相當盛行，也被視為台灣特有的文化之一，每到交通尖峰時段，機車族塞滿整條馬路的情況更是屢見不鮮；不過，日前一名網友在PTT八卦版提到「台灣人的小腿上幾乎都有被機車排氣管燙傷的傷疤」，貼文曝光引發共鳴，網友透露當時年紀秒懂原因。

原PO表示，大部分的台灣人都有騎機車或是被載的經驗，聽過一個故事是說，台灣人的小腿上幾乎都有被機車排氣管燙傷的傷疤，並稱「我個人小時候確實有被排氣管燙傷過，所以從此以後我都說從機車的左邊下車，有沒有這個傳說是真的嗎？」

貼文曝光，立刻引發大批苦主共鳴「我有，小腿5*5cm」、「我是大小腿都有XD」、「我有，十多年了還是有淡疤」、「我有，超恨！」「有啊，我小時候就滑燙整條小腿」、「我被燙到不只一次，但現在沒啥痕跡」、「小時候有被一個女三寶燙到，她還一直退，都起水泡，我哭得像孝女」、「國小有，長大沒有」、「我有，高中聯考那天被燙到」、「高中燙一個小腿以下三度燒燙傷，還清創手術」、「早期法規沒要求防燙蓋，後來改善了」。

事實上，機車排氣系統隔熱防護裝置自民國91年1月1日起，排氣系統隔熱防護裝置之表面幾何中心點、前後端相對消音器本體水平高度並距端緣3公分（容許範圍0.5公分）處及裝置固定點（若為內凹式構造，則取最接近之表面）等位置量測之溫度應符合規定，鋼鐵材質量測溫度不得超過攝氏60度；樹脂材質量測溫度不得超過攝氏70度。機車排氣系統於正常騎乘或停放狀態，無碰觸乘員或行人肢體情形者，得免本項隔熱防護裝置檢測，若大型重機排氣管本身有防燙效果，只要檢測溫度合格，不一定要加防燙片。（編輯：賴詠璿）

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