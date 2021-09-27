相親對象竟是前男友！女孩主動開話題卻換來「倒楣結局」：是不是該安太歲？

▲有網友抱怨自己鼓起勇氣參加相親，沒想到對象一看竟是分手將近五年的前男友，讓她當場傻眼。（示意圖，非當人／取自pixabay）

雖然現在交友軟體已經非常盛行，不少情侶都是在上頭認識結緣，但也有人以聯誼或者相親的方式來認識另一半。近日，就有一名女網友分享，在猶豫許久後終於鼓起勇氣主動參加相親，結果門一打開竟看到對象卻是前男友，讓她相當傻眼，貼文曝光後也引起熱議，不少網友也相當好奇相親結果更不斷追問後續。

許多現代人忙於工作，缺少時間和機會認識工作以外的人，只能藉由相親或媒介交友來認識對象，這名女網友就在《爆料公社》發文表示，自己好不容易鼓起勇氣參加了相親安排，打算重回婚配市場，沒想到卻發現第一個要相親的對象就是自己「5年前分手」的前男友，舊愛相見十分尷尬。

不僅如此，原PO面對如此尷尬的場面，仍打算重新試著相處看看，並主動打開話題，不過換來的結果只是「2次被甩」，這就讓他無奈直呼自己相當倒楣，更發文討拍詢問自己「是不是該去安太歲？」。

這段經歷曝光後，不少網友們也直呼原PO和前男友的重相逢實在太巧「5年前耶…這該說是幸運還是…」、「這緣分代表著妳們還要再糾纏一次」、「真的是衰到爆ㄟ」，不過也有過來人分享了親身經驗「上次朋友說要介紹一位男生給我認識本來要拒絕的，想說她都特地安排了飯局就一起去吃飯，聊著聊著男生來了…竟然是我前前男友」、「朋友說要介紹妹子給我認識，我很開心的赴約，結果竟是遠房的親戚女兒！想到就覺得好好笑」，也建議可以事先打聽一下對方的照片或是社群媒體，避免見面時尷尬。（編輯：楊智傑）

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