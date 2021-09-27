女秘書換LINE頭貼秒被私訊！男主管「爆噁對話」曝光　眾同仇敵愾：蒐證告他

儘管現在性別平等意識逐漸抬頭，職場上仍有不少因權力不對等而發生的性騷擾情況，日前就有名剛畢業的女網友表示，自己第一份工作是擔任秘書，沒想到卻被男主管接連騷擾，就連自己換了LINE上的大頭貼後，才過幾分鐘就被連傳了好幾段「讚美」訊息，讓她嚇得直呼完全不敢已讀又頭痛，離譜行徑曝光後也掀起眾人熱議。

這名女網友在社群論壇《Dcard》的工作版上提及這次不好的職場經驗，她提到自己是剛畢業的社會新鮮人，求職時找了務業公司的秘書職缺，只是在某次面試時，主管就希望能夠加LINE好友要她傳幾張近期的照片，隨後就告訴她應徵上了。當下沒有多想的原PO，進入公司後也把握機會努力學習，期間該名主管不但開始主動打電話關心她、甚至變本加厲找出她的社交軟體帳號追蹤。

而讓她最受不了的是，前幾天她換了一張動態頭貼到LINE之後，不到短短10分鐘主管就傳訊息私訊她「這張LINE的大頭貼是動態的，看了很療癒喔」，嚇得原PO發毛立刻刪掉照片又不敢已讀，結果主管接著又傳了2段話要她「不用擔心自己的大頭照不好看」，還稱「以你這個年紀的女生，隨年紀增長再加上智慧、氣質、經驗累積，就是一個成熟嫵媚性感的小女人」。

接連傳來訊息讓原PO備感壓力，除了對方是個有老婆小孩，年紀與她爸爸相近等條件外，這名男主管平日的態度也讓原PO感到相當不舒服，連已讀都不敢，但又害怕自己提出來會被主管要求離職，困擾同時也希望有類似經驗的網友們分享經驗給建議。

而完整經歷分享到網路上後，也吸引許多替她抱不平的網友，其中就有不少人紛紛留言給出建議「真的不能接受欸！你就已讀不回或不讀不回吧，工作以外的訊息一率無視，如果他還進一步想騷擾你，就蒐證準備吉他」、「蒐集證據、找幾個比較信任的同事或朋友讓他們知道你目前的近況、隨身帶防狼噴霧器、問私人問題開始打模糊仗、各種社交軟體封鎖他」、「蒐證，然後大公司表示公司有性平會，可以檢舉順便提告」、「建議離職，工作可以再找，不然發生職場性騷擾的時候就來不及了」。

事實上，依性別工作平等法第13條第1、2項規定，雇主有防治職場性騷擾的義務，違者依同法第38條之1第2、3項規定，得各處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名，若遇到職場性騷擾等情事，千萬要保護好自己的權益尋求管道申訴。（編輯：楊智傑）

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