遭親媽痛批「假日習慣」會害婚姻失敗！網友傻眼：什麼老舊思維

婚後的婆媳關係，一直都是眾多家庭棘手的重大難題。不過有位女網友透露，親生媽媽也不挺自己，她週末休假時「1習慣」讓媽媽看不慣，喝斥她會「害得婚姻失敗」，讓她疑惑有這麼嚴重嗎？文章發佈後掀起討論，但多數網友都覺得媽媽的想法「太老舊！」

原PO在Dcard發文，透露自己「是一個假日都會睡到自然醒的人」，通常放假就會睡到早上11點半之後才起床，這樣能帶給自己清閒的感覺，假日睡到飽才有好心情。但原PO媽媽卻十分看不慣，總是碎念她「懶惰、生活不規律、撿角、不健康」等等，不過原PO對媽媽的話通常就左耳進右耳出，也沒很在放心上。

不過前幾天原PO媽媽卻非常嚴肅的再提起這話題，更強調「妳如果沒有要結婚，我不會管妳。但妳以後如果要結婚，妳這樣睡到中午，絕對會害妳婚姻失敗。」原PO媽媽認為，「每個男生都會希望一早醒來，家裡都打掃乾淨了，早餐熱騰騰的放在桌上。如果妳睡到中午，老公醒來只看到妳還在睡，久了一定會離婚。萬一還有公婆…妳這樣會被人家說家教不好」。

媽媽的一段話讓原PO大為驚訝，於是詢問大家「女生到底會不會因為睡到中午而影響婚姻？」問題一出，網友紛紛在底下留言回覆說，「兩個人步調可以配合就好啊，這樣就離婚一定是公婆攪局」、「你媽那番言論很明顯就是老舊思想阿，什麼一早醒來家裡乾乾淨淨，熱騰騰的早餐，太傳統又不合理的妻子思維了吧，這些事情男生不會做嗎」、「另一半沒差就沒差吧」、「別想太多，我也是都睡到自然醒，一樣跟公婆老公相處的很好」、「假日不能睡到中午，絕對不交往。睡到中午就是爽啊」。（編輯：倪浩軒）

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