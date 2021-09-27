超商取貨被店員1句話激怒！客人無辜喊「我像小偷嗎」　眾人認同：自以為幽默

▲有網友去超商取貨時，抱怨店員「1句話」讓他覺得很不舒服，掀起熱議。（圖／Shutterstock）

時下網路購物十分便利，民眾僅須在家動動手指，就可以將想要的商品宅配到府或至附近超商取貨。加上台灣便利商店林立，街頭巷尾都可見便利商店蹤影，超商取貨的功能更是被許多消費者廣泛使用。不過就有網友抱怨，他去超商取貨時聽到店員「1句話」覺得很不舒服，引發熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己日前去超商取貨時，店員要他自己找貨，原PO回答好喔，店員又補了一句「找完貨記得回來結帳喔，不能偷跑出去喔」，原PO在心中不滿表示，「為什麼要跟客人說不能偷跑，難道我看起來像小偷會偷跑？」直言莫名火大，當場瞪了店員一眼，認為店員講話需要修飾。

許多網友認同店員說法不太合適，「應該說不要忘記結帳，店員先去上說話技巧吧」、「店員是自以為幽默吧」、「禍從口出！講話太白目，別人聽了會很不舒服」、「不管很累還是多辛苦怎樣的，基本禮貌要有吧」、「我去年被店員訓了一頓，他說有必要為了省60元的運費大老遠跑來我們這取貨嗎，氣得我隔天打去客服投訴」、「店員要提醒也不該用偷這個字，確實不恰當」、「如果換個說法也許會好一點」、「偷跑這詞是多餘的，取完貨物記得來櫃台刷條碼，同樣意思但聽起來是完全不同感受」、「沒本事就別弄包裹取貨這服務項目，乾脆收掉算了」。

不過也有網友認為沒那麼嚴重，「這還好啊！感覺不出來有針對任何人」、「只是提醒而已」、「一聽就知道之前有人跑過而已」、「老師考試的時候都會再三強調不要作弊，口頭提醒而已，不要太在意」。（編輯：倪浩軒）

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