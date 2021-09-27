你被隱藏IG限動了嗎？網友曝「1秒檢查方法」：真的不能做壞事

隨著網路、智慧型手機的普及，現如今許多人都是透過各種通訊軟體或社交軟體與家人朋友保持聯繫；就有一名女網友日前想用IG（Instagram）發限時動態時，想隱藏某位友人，豈料她卻意外發現一件事，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「你被隱藏限時動態了嗎？教你一秒檢查」為題發文，表示最近想發一篇限時動態，但不想被好友中某個人看到，所以就順手的隱藏對方，「然後我就非常好奇被限制動態，到底會看到什麼畫面，於是連自己的小帳號也封鎖了」。

「不這麼做還好，一做不得了」，原PO發現「被隱藏者」，會連個人頁面上的「精選動態」也看不了，「我發現竟然連本帳的精選動態也都不能看了欸」，原先以為是IG又故障，「但我回去本帳解除隱藏後，又能看到精選了」。

發現這件事的原PO相當驚訝，不禁直呼「真的不能做壞事欸，以前如果遇到不想給特別幾個人看的限動，都會習慣暫時隱藏，結果突然發現自己超愚蠢，為什麼都沒人告訴我」？

貼文一出，掀起熱議，「原來改成這樣了，傻眼」、「那個是今年初才更新成這樣的哦，原本放精選的，被隱藏的人還是看得到」、「有的人真的沒設精選啦哈哈」、「原來是這樣….我最近也發現看原本看得到精選，但現在真的看不到了」、「我都不發文，只發廢限動，想起爭議時只發摯友」。

但也有網友表示，「我以為早就知道了，但也不會一個一個去翻」、「很多人知道這個功能，所以我從來不在我的版面放精選，想隱藏誰就隱藏誰，爽」、「發現的好晚」、「已知用火好幾年，不過這個方法對沒有設精選的人無效」、「已知用火」。（編輯：郭佩蓉）

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