男生有哪些缺點「絕對OUT」？女孩怒喊3大地雷：連朋友都不當

每個人的擇偶標準不盡相同，有些人在乎個性是否相合、興趣是否相投，有些人則是外貌協會，長相必須好看才過關。而近日就有一名女網友好奇在PTT女孩板提問「擇偶時對方有什麼缺點就會馬上出局？」釣出許多女孩回應，曝光「3大地雷」。

原PO發文指出，她男友的地雷是迷信跟嗜賭，她的地雷則是嚴重厭女跟性別觀念落後，不過，男友又可以接受她看唐綺陽星座週報，只是不能接受的花大錢去算命、下降頭那種，他並好奇詢問大家「有什麼缺點是你一發現對方有，就會馬上判他出局的？我聽過比較多的是不能接受賭博、抽菸、不當性關係、劈腿。」

問題一出，立刻掀起熱論，大家紛紛留言「政治和宗教的狂熱」、「道德感低落」、「優越感，一個月賺個多少就在那邊屁」、「沒水準愛批評人的馬上出局」、「對小事過度糾結」、「仇女直接出局」、「抖腳、吃東西很大聲」、「打呼，絕對out到不行」、「情緒勒索」、「沒有上進心」。

而綜合網友意見，生活習慣不佳、賭博、及媽寶是最多女孩無法接受的，「有賭或毒根本不會交往，連朋友都不當」、「生活習慣差」、「絕對是媽寶」、「賭博、抽煙、衛生習慣」、「衛生習慣差勁的第一個出局，再來嫖賭毒有碰的絕對不行」、「抽煙、沒衛生、情緒控管不佳、體味重」、「衛生很重要，還有個性吧！不要太自大、愛批評」。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載