萌萌胖貓愛跟主人黏踢踢！每天在門口「十八相送」　網友融化：好像浣熊

都是別人家的貓咪！住在香港的網友Pikyu Kwok家中養了一隻圓臉萌貓「嚕嚕」，日前她回家時嚕嚕立刻湊上前迎接撒嬌，Pikyu將牠一把抱起後牠竟然不停蹭馬麻想要討親親，還瞇眼流露滿意的微笑，網友看了都忍不住大喊：「太羨慕了啊！」。

Pikyu受訪時表示嚕嚕（又叫飯糰）目前1歲，是兒子帶回家的英國短毛貓，當時養牠才4個月左右，個性非常乖巧不會搞破壞，也喜歡與人類相處，陌生人來都會開心地給摸摸。Pikyu回憶嚕嚕過去曾經得過致死率極高的腹膜炎，打了68天的針再加上吃了4個星期的藥，兒子甚至還借錢替牠湊足醫藥費，幸好嚕嚕順利挺過，也因此變得更加黏人。雖然嚕嚕是兒子的貓，不過由於Pikyu與牠相處的時間比兒子長，嚕嚕很喜歡跟著她，常常她走到哪裡嚕嚕就跟到哪裡，還會一直討抱抱，讓她覺得貓咪根本比兒子還要親！

幾個月前的某一天Pikyu一回到家，嚕嚕立刻湊上前迎接馬麻，Pikyu將牠抱起來後牠不停將脖子轉來轉去，想要讓馬麻親親，還發出呼嚕嚕以及享受的聲音，看牠依偎在自己的懷裡、瞇著雙眼露出滿意的微笑，讓Pikyu忍不住笑說：「回家第一件事就是討抱，撒奶，融化了」！

嚕嚕的照片分享在貓咪社團後，果然短短幾天就吸引超過萬名網友按讚分享，不少人都紛紛留言：「貓貓露出了滿意的微笑」、「太可愛了，好想抱」、「好萌的巨嬰」、「抱起來一定很舒服，真羨慕」、「這是小老虎吧」、「我真的不想因此傷心，但還是不爭氣的流下眼淚然後告訴自己：這就是別人家的貓」。