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萌萌胖貓愛跟主人黏踢踢！每天在門口「十八相送」　網友融化：好像浣熊

文 : 寵毛網

都是別人家的貓咪！住在香港的網友Pikyu Kwok家中養了一隻圓臉萌貓「嚕嚕」，日前她回家時嚕嚕立刻湊上前迎接撒嬌，Pikyu將牠一把抱起後牠竟然不停蹭馬麻想要討親親，還瞇眼流露滿意的微笑，網友看了都忍不住大喊：「太羨慕了啊！」。

媽媽回家圓臉貓討抱抱撒嬌還陶醉微笑　網喊：太羨慕！

「嚕嚕」是隻1歲大的英國短毛貓，個性黏人又愛撒嬌。（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

Pikyu受訪時表示嚕嚕（又叫飯糰）目前1歲，是兒子帶回家的英國短毛貓，當時養牠才4個月左右，個性非常乖巧不會搞破壞，也喜歡與人類相處，陌生人來都會開心地給摸摸。Pikyu回憶嚕嚕過去曾經得過致死率極高的腹膜炎，打了68天的針再加上吃了4個星期的藥，兒子甚至還借錢替牠湊足醫藥費，幸好嚕嚕順利挺過，也因此變得更加黏人。雖然嚕嚕是兒子的貓，不過由於Pikyu與牠相處的時間比兒子長，嚕嚕很喜歡跟著她，常常她走到哪裡嚕嚕就跟到哪裡，還會一直討抱抱，讓她覺得貓咪根本比兒子還要親！

媽媽回家圓臉貓討抱抱撒嬌還陶醉微笑　網喊：太羨慕！

Pikyu將嚕嚕帶回家時，牠才4個多月大。（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

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現在已經變成超級可愛的圓臉萌貓，腮幫子看起來好好捏！（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

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圓滾滾的身材常常被人誤以為是浣熊，其實牠才5.2公斤……這是在啃雞腳嗎？（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

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嚕嚕非常喜歡馬麻，總是盯著她的一舉一動，或是在半路攔截討抱抱！（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

幾個月前的某一天Pikyu一回到家，嚕嚕立刻湊上前迎接馬麻，Pikyu將牠抱起來後牠不停將脖子轉來轉去，想要讓馬麻親親，還發出呼嚕嚕以及享受的聲音，看牠依偎在自己的懷裡、瞇著雙眼露出滿意的微笑，讓Pikyu忍不住笑說：「回家第一件事就是討抱，撒奶，融化了」！

媽媽回家圓臉貓討抱抱撒嬌還陶醉微笑　網喊：太羨慕！

嚕嚕：看好了，本喵只示範一次如何迎接奴才回家，將頭不停蹭蹭奴才，就會得到很多親親……（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

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嚕嚕：最愛馬麻了！（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

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每次Pikyu出門時，嚕嚕都會在門口「十八相送」，讓她每天都好想趕快回家陪牠！（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

嚕嚕的照片分享在貓咪社團後，果然短短幾天就吸引超過萬名網友按讚分享，不少人都紛紛留言：「貓貓露出了滿意的微笑」、「太可愛了，好想抱」、「好萌的巨嬰」、「抱起來一定很舒服，真羨慕」、「這是小老虎吧」、「我真的不想因此傷心，但還是不爭氣的流下眼淚然後告訴自己：這就是別人家的貓」。

媽媽回家圓臉貓討抱抱撒嬌還陶醉微笑　網喊：太羨慕！

嚕嚕：本喵會天天為馬麻等門的！（圖／網友Pikyu Kwok授權提供）

Tags : 十八相送寵物浣熊英國短毛貓貓咪

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