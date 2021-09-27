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一起包尿布的交情！小男孩溫柔擁抱貓咪說悄悄話：每天都要吃飽喔！

文 : 寵毛網

雅典娜（Athina）」是名致力於救助動物的女子，常常收養特殊情況的貓咪和幫助牠們找到永遠的家。兩年前雅典娜生下一名男孩艾許（Ash），她意外發現這男孩對貓咪很感興趣，甚至在未來成為她救助動物的得力助手！

雅典娜救助了許多小貓及特殊狀況的貓。（圖／Instagram帳號：rukasthecat）

因為母親雅典娜的關係，艾許（Ash）從出生開始就被貓咪們包圍，而他人生中相遇的第一隻貓是「丹（Dan）」，後腿癱瘓的丹常常陪伴在艾許身邊，成為他不可或缺的好朋友；而另一隻則是白貓「卡斯帕（Casper）」，總在艾許喝奶或睡覺時自願陪在身邊。

艾許和丹一起包尿布！（圖／Instagram帳號：rukasthecat）

即便艾許長大了一點，跟丹感情卻完全沒變。（圖／Instagram帳號：rukasthecat）

卡斯柏和艾許！（圖／Instagram帳號：rukasthecat）

當有了這兩隻貓夥伴後，其他中途貓咪也開始聚集到艾許身旁，友善地舔拭他的手心，輪流陪伴這名救援貓咪中心的「小王子」。雅典娜也注意到艾許對動物極有興趣，一歲時讓他在大人的監督下撫摸嬌弱的小貓咪，艾許似乎能分辨幼貓與成貓的分別，下手親柔又溫和。

艾許和貓咪們相處融洽。（圖／Instagram帳號：rukasthecat）

雅典娜的教導下，艾許現在已經跟大約50隻貓咪進行互動，他會抱著貓咪估嘰咕嘰地說著悄悄話，會給與小貓輕柔的安慰與撫摸，甚至天天查看牠們的食盆和水盆，確保貓咪們每天都有吃飽！

艾許從小跟貓咪一起生活，自然而然擁有一顆熱愛動物的心。（圖／Instagram帳號：rukasthecat）

小貓也非常喜愛這名小小男孩，當艾許擁抱牠們時，貓咪會發出舒服的呼嚕聲，甚至試圖用鼻子蹭他的脖子，想要來個近距離接觸。艾許漸漸成為雅典娜的得力助手，成為家中最小的貓科動物看護人，相信在這樣的環境下長大，艾許一定能成為極具愛心與責任感的少年！

Tags : 動物寵物尿布男孩貓咪

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