參加婚禮被強迫包6千6！小資女求通融竟被新娘嗆「別那麼窮酸」：是我太小氣嗎

結婚是終生大事，出席親友的婚宴時，該包多少禮金也成為一大難題。就有位女網友被強勢的朋友強迫包6千6百元的禮金，完整過程曝光也引發熱議。

原PO在論壇Dcard上發文訴苦，「目前我24歲，從事行政助理月薪27k，扣掉生活支出每個月只有5千能存。但近期有高中朋友要結婚，另一位個性強勢的主導女就要大家每個人都包6千6」。

原PO繼續補充，這群高中好友團體內有8人，但出社會後交情漸漸變淡，自己跟準備結婚的那位同學也是點頭之交。她也認為包6千6對自己負擔太大，因此對強勢女提出意見。

除了原PO之外，也有其他人提出相似的意見，認為包3600、2600就可以了，但強勢女一聽完也火大反嗆「不要那麼窮酸，大家都是好朋友」，後續更私下對有意見的朋友提出警告「就是包6千6，不夠我先借妳們」。

這也讓原PO不禁疑惑「我會為難不過就是卡在一個『情面』，或是大家也可以教我如何全身而退不鬧翻。不熟的同學婚禮，我還要借錢參加？打腫臉充胖子包6600對我有啥好處？請問24歲的大家參加同學婚禮到底都包多少？是我太小氣不了解行情嗎？」

完整過程曝光後，也立刻有不少過來人回應「既然都有各自生活圈也沒常在聯絡，就好好想想維繫這段友情的必要性，是我就包3200不到場，以後也不用約了」、「一般都包2200-2600」、「我出社會很久了，明年30歲，現在一人到我都包2600而已」、「要求別人包多少很不合理啊！幹嘛一定要別人配合他」、「這種打腫臉充胖子的人很多啊」。（編輯：潘毅）

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