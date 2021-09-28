吃三明治餡料老是掉光光？內行授「超簡單神招」完美解決！網讚：漢堡店快學

防疫期間，許多人都改為居家辦公，並自己動手做早餐，而為了追求快速、方便，都會選擇「肉、蛋、菜」一次滿足的三明治來當主餐。不過，有時料包得太滿，容易灑得到處都是，就有日本網友發現一個簡單的方法，可以完美防止餡料溢出，貼文也引起熱議。

根據日媒《まいどなニュース》報導，日本一位網友「lantern_utp」在《Twitter》表示，他在製作三明治時，會把火腿片鋪在三明治周圍，等到其他食材放好後，再用火腿片包起來，最後蓋上吐司，如此就能完美防止餡料溢出，放心享用美味的三明治。

「lantern_utp」強調，自己也不確定這個方法對其他人來說，是不是早就已經知道了，但他是百分之百，靠著自我靈感想到這辦法，最後也提到，這個方法即使切開來，中間的餡料也能紮實鎖住，真的非常實用。

貼文曝光後，網友們紛紛大讚，「看起來好好吃，下次試試看」、「好聰明！我都想不到能夠這樣做」、「這點子真的不錯，想都沒想就決定下次試試看了」、「這個方法很讚，從來沒想過可以這樣」、「我試著做了一下，真的很讚」、「我會想改成起司，但有點難度」、「漢堡店應該學學這招」。（編輯：許智超）

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