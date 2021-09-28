我要一杯珍珠椰果！手搖飲店員無奈揭「5種奇葩客人」：想嘴又不能嘴

台灣擁著「飲料王國」的美稱，到處都能看見手搖飲料店。然而有店員就出面分享，在上班時常遇到的5大類「奇葩客人」，文章一曝光也瞬間引爆話題。

原PO在論壇Dcard上發文提到「做了一年多的飲料店，服務過上千多位客人，但我遇到的奇葩客人真的特別特別多，如果你也是做飲料店的店員你一定很懂我的感覺」，她隨後也盤點「5種奇葩客」的特徵與困擾之處：

第一類、明知故問型

原PO：你好～今天要喝什麼呢？

客人：請問那個珍珠鮮奶茶⋯

原PO：嘿⋯怎麼了嗎？

客人：請問那個珍珠鮮奶茶是有加鮮奶的嗎？

原PO：(滿臉問號

第二類、以為飲料店是得來速懶的下車型

這種客人都會直接在車上大喊要什麼，跟他說不能這樣點還會惱羞開走，「我們不是得來速，如果我們有得來速通道我們很樂意給妳這樣喊，可惜我們沒有」。

第三類、雞同鴨講類型

曾經有客人點餐要「一杯珍珠椰果」，我便補問「要加在什麼茶裡面呢？」，客人又只回「加在珍珠椰果裡面」，我只能繼續解釋「珍珠跟椰果是一種料，必須加在茶裡面，例如奶茶等等，你沒看錯我必須跟客人解釋珍珠椰果是一種料」。

第四類、不知道有沒有腦子類型

曾經有客人拿走飲料又回來問我們「為什麼這杯看不到裡面的料？」我愣了幾秒才想到如何禮貌又婉轉的解釋「因為是紙杯，所以妳看不到料」。

第五類、以為點飲料是做數學題型

這種客人在點甜度冰塊時，會說要「五分之一糖」，原PO追問「是微糖嗎？」客人又搖頭，經過一番溝通才知道他要「兩分糖」。

最終原PO也無奈表示，在飲料店工作一年下來，自己真的耐心盡失，「那種很想嘴客人可是又不能嘴的無助感」，她也期許自己未來能更有耐心的服務客人。

不少網友看完後也紛紛回應「相信我再怎麼有耐心終究還是會被消磨殆盡別去期待客人會照著你的想法走」、「我也想問！不能好好的看菜單」、「做不久都還會投以關愛的眼神，做久了全部都是鄙視」、「很多人出門的時候都把大腦放在家裡」、「個人最討厭的奧客是那種沒有先想好直接霸佔櫃台的顧客」。（編輯：潘毅）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載