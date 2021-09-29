飯店4種物品千萬別碰？前員工曝「被客人當尿壺」　網友愣喊：我睡車上好了

▲國外有網友透露，她曾在飯店工作過，建議入住時有4樣物品別亂碰。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

許多人出遊時，為了能放心好好休息，都會挑選一間舒適、乾淨的飯店。不過，國外就有網友透露，自己曾在飯店工作過，建議有「4樣東西」別亂碰，甚至還說「請直接丟到地上」，貼文一出，也引起網友熱烈討論。

根據《LADbible》報導，國外一名模特兒安琪拉（Angela Riihiluoma）在《TikTok》表示，她曾在飯店工作過，當時有一位任職20年的同事，告訴她一些飯店的秘密，並提醒在入住飯店時，有些物品能不碰就盡量不要碰。

安琪拉指出，第一個是咖啡機，因為有些客人喜歡把它當成尿壺來使用，所以建議不要使用，第二個是玻璃杯，因為清潔人員沒有太多的時間打掃，頂多只會用清潔劑擦拭，而不會真的拿去清洗。

第三個是房間的冰桶，除非冰桶內有塑膠襯墊，否則最好也別用，因為有房客把冰桶當作專屬的嘔吐桶、尿桶，最後一個則是，房間床鋪最上層的被套，她建議別拿來睡覺，「最好一進到房間後，把它取下來，然後丟到地上！」

影片曝光後，網友也紛紛驚呼，「我再也不敢住飯店了」、「我還是睡車上好了」，還有飯店員工證實安琪拉的說法，「這是真的，被套幾乎沒洗過」、「我曾在飯店工作過幾年，可以證實玻璃杯的事情」，但也有人認為「不是所有飯店都這麼不衛生」。（編輯：許智超）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載