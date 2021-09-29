撿到一千元鈔票以為發財？路人打開卻「驚覺中計」！眾愣：真的不要亂拿

大家應該都有在路上看過掉落物品的情況，例如有百元鈔票、零錢等，但你有遇過這種情況嗎？近日，就有網友分享，他在路上看到一張折起來的千元鈔票，忍不住靠近一看，卻失望地說「騙人是不好的行為」，貼文一出，也笑翻一票網友。

原PO在《路上觀察學院》貼出兩張照片，可以看到地上有一張折起來的千元鈔票，他撿起來打開一看，卻發現鈔票被設計成兩等份，雖然露出來的部份是千鈔，但中間其實藏著廣告，這讓他看了哭笑不得，也失望地說「騙人是不好的行為」。

真相曝光後，網友也紛紛笑說，「天堂地獄一瞬間」、「以為遇到真愛，打開變成渣XDD」、「笑死，要這樣才有人拿啦」、「我現在知道為什麼媽媽從小跟我說，路上的紅包跟錢不要亂撿了」、「要記得送去警局認領」、「還故意折不整齊哈哈哈」、「左顧右盼，假裝掉東西蹲下去撿，心想發財了，最後發現自己是環境小天使」。

此外，也有不少人認為這間公司的行銷手法很厲害，「這行銷手法是鬼才吧」、「誘惑行銷手法」、「這間傳播媒體成功掌握了『財富』密碼」、「有夠厲害的廣告，笑死」、「有心機，這個有創意」、「這廣告真的很心機」。（編輯：許智超）

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