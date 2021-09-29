IG黑歷史一覽無遺！網友實測「隱藏功能」秒尷尬：我還標註前男友

現代人想與親朋好友保持聯繫，往往會利用各種通訊軟體或社群媒體，尤其以圖文為主的IG（Instagram）不但能夠私訊聊天、視訊對話，還有限時動態、設定摯友等多樣方便功能，是不少時下人使用時間最長的社交軟體。不過日前就有名男網友發現，在設定當中居然有項隱藏功能可以翻出使用者的「黑歷史」，貼文曝光後引發不少網友熱議。

這名男網友在社群論壇《Dcard》上發文表示，自己在使用Instagram時無意間發現，每個IG帳號都可以查看該用戶使用過的所有名稱或個人簡介，「只要曾經更改過就都查得到，用過的連結啊、什麼的都找得到！之前跟朋友分享好像很多人不知道」。

原PO透露，只要點進IG帳號當中的「設定」後，點選「帳號安全」選單，就能看到其中資料類有個功能是「存取資料」，進入就可以看見該帳號從何時設立帳號、用戶名稱更改、個人簡介等等的歷史紀錄，其中就連追蹤的帳號、隱藏限時動態的帳號都一覽無遺。

最後他也逗趣提醒網友們「可能會出現你中二時期的黑歷史，請三思後再執行！」，而不少用戶實測後也發現的確可行，其中就有不少人留言「第一次知道！真的有好多黑歷史」、「看了好尷尬⋯以前到底在幹嘛」、「個人簡介文字看了真尷尬，國中好屁哦」、「好奇心真的會殺死貓」，另外也有女網友一查後無奈表示「不查還好，一查發現我的用戶名稱曾被不知名人士改過！」、「不看還好一看真的不行，看到四年前標註前男友的就嘔嘔嘔，真的黑歷史」。（編輯：楊智傑）

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