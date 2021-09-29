女生擇偶要求「上進心=錢」？男網友激論：所以保全、超商店員不行嗎？

現代人擇偶條件相當多，對心儀對象告白，需要有強大的勇氣和適當的時機，而許多女孩子往往會以「上進心」作為條件，來審視男生是否有到標準，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「擇偶要求有『上進心』是不是超級騙？」沒想到男生一面倒紛紛表示「根本概括了千言萬語」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「女生擇偶條件只要求男生有上進心是幹話嗎」的文章表示，「我發現從以前的聯誼節目，當女來賓被主持人問到擇偶條件是什麼的時候，女來賓會很淡定的回答：『只要男生有上進心，最好還要孝順就好』」，但原PO卻點出現實，「可是參加的男來賓，如果職業是律師、教師、工程師、醫師、公務員、職業軍人，通常會被很多女來賓選中，長得帥的男來賓被更多女來賓選中」，而這樣的問答及操作讓原PO非常不解「所以保全、工人、清潔工、快遞、早餐店、水電工、超商店員的男來賓就叫做沒有上進心就對了？是有沒有這麼口是心非」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

沒想到男性網友們紛紛一面倒留言表示「上進心用職業看，合理啊」、「上進心要表現在收入上才算上進」、「錢阿，很實際」、「利益考量才是真的啦，沒有人會選不符利益的選擇，男生女生都是」、「上進心等於錢，懂嗎」、「魯蛇連自己生活都過不好，當然不上進」、「那些職業很有上進心啊」、「上進心=高社經地位」、「一句概括千言萬語，不爽就嗆你沒上進心」。（編輯：王柏文）

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