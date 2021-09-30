衛生紙包裝很容易扯破？內行授「超強開法」引千人按讚！網友警告：會被媽媽罵

衛生紙是民眾日常生活中不可或缺的必備用品，但許多人想將衛生紙打開時，總是會一個不小心將包裝扯太開。然而，就有一名人夫指出，自家老婆近日分享開衛生紙的「超強妙招」，而讓他震驚直呼「真的是長見識了！」

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示「活到這歲數，我老婆最近才跟我講開衛生紙的妙招，真的是長見識了」。隨後他也貼出一段影片，只見畫面中可見一整包全新未開封的衛生紙，然而若將兩手擺在衛生紙的左右側，隨即兩手施力同時向衛生紙拍打幾次，就能順利打開衛生紙。

影片曝光後，至今已有超過7千人按讚，不少網友紛紛大讚直呼，「之前做餐廳省時間都這樣開啊….」、「我也都這樣開耶」、「這個還要有技巧，力道拿捏不好會炸裂」、「長大也是第一次學到」、「我都是硬撕開，真的是長知識了」、「原來是這樣！難怪我都開不好」。

但也有一票人搖頭直呼，「以前吃火鍋最常碰到別人家小孩這樣開，每次都被嚇到」、「可是我上次……聽你們的，結果一包爆掉」、「我這樣開被媽媽罵，因為蹦一聲嚇到媽媽了」、「容易翻車，小心使用+1」、「中間有虛線，兩個拇指一按就開啦！」、「不是每一種包裝都適合呀！之前就聽嫂子說，結果試了慘不忍睹」、「超常直接全爆，還要善後超麻煩」。（編輯：陳雅雲）

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