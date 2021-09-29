影／百年難得一見！貓咪洗澡「乖坐水盆折手手」！眾奴才讚：脾氣太好了吧

這是養到極品貓啊！住在台中的網友Jamie Wang上個月剛領養一隻小黑貓「王玉女」，日前替牠洗澡時，想讓牠體驗貓生第一次泡澡，沒想到王玉女在沖掉泡泡後竟然乖乖躺下，似乎感覺還不錯還折起手手，讓她開心地驚呼：「在領養你之前都聽人家說黑貓的脾氣多好又多好，沒想到……洗澡變成泡澡還折手手是怎樣？」。

Jamie受訪時表示家裡已經有三隻貓咪，但是聽養黑貓的友人們都說黑貓脾氣很好很溫柔，雖然已有10多年貓奴經歷卻不曾養過黑貓，剛好看見一中途媽媽送養一隻4、5個月大的小黑貓，就決定要領養，為了不讓牠與其他貓撞名，特地取名「王玉女」這個特別的名字，沒想到貓如其名，即使偶爾跟黑白貓前輩「汙泥」一起鬼混搗蛋，但其實牠很安靜也很聰明，總是睜大眼睛觀察周遭！

剛帶回家的王玉女日前接受獸醫師檢查確定沒有傳染病，Jamie便打算替牠洗澡後再讓牠與其他貓接觸。當時她輕輕潑溼牠的毛，看牠沒有躁動搓完洗毛精就將牠抱進臉盆沖水，雖然這是王玉女貓生第一次洗澡有點緊張，但仍然乖乖配合沖泡泡，甚至自己躺下來「泡澡」，等Jamie拿手機準備替牠拍照時，沒想到牠竟然躺著「折手手」，就這樣泡了至少10分鐘，讓Jamie忍不住驚嘆黑貓果然脾氣超級好又乖！

王玉女折手手泡澡的畫面分享在貓咪社團後，果然吸引許多網友笑說：「黑貓真的很乖又貼心」、「恭喜妳獲得天使貓」、「黑貓是貓貓宇宙的真理」、「太乖巧了，竟然能乖乖洗澡！」、「百年難得一見，果然還是別人家的貓」現在一起來看看牠的影片吧！