哪種上班行為最討厭？OL狠酸同事「奴性重、永遠領低薪」　眾人反嗆：刷新三觀

▲有位女網友抱怨「最討厭的同事」行為，但她舉的例子卻反遭其他人炮轟，認為她是「劣幣驅逐良幣」。（示意圖／翻攝自pixabay）

在職場上除了基本工作能力以外，不少人認為與同事經營良好的關係，也是一門艱難的課題。而就有位女網友點名「最討厭的同事」類型，但她舉例的行為卻反遭其他人炮轟，認為她是「劣幣驅逐良幣」，引發熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透露自己最討厭的同事之一就是，「提早半小時到公司然後開始認真工作，自己工作就算了還一直發出不耐煩的嘖嘖聲和各種惱人聲響」，原PO更嗆聲，「自己奴就算了，還看不慣我們滑手機做自己的事，拜託，妳這麼認真老闆也一樣不會重用妳，妳永遠領最低薪資是不會改變的事，到底在認真什麼？奴什麼？表現給誰看？」

原PO最後更說自己與同事把話挑明了，結果對方「還擺起老人嘴臉」，看起來對同事十分不滿。不過文章一發布卻大逆風，多數網友不支持原PO想法，紛紛在底下留言回覆說，「完美示範劣幣逐良幣」、「認真做好自己該做的事就叫做奴？」、「努力不一定成功，但不努力永遠不會成功」、「抱怨的內容刷新我在職場的三觀」、「請到你這種員工也挺可憐的」、「最討厭同事之一，在背後講人壞話，還自以為是的人」。

不過也有網友認為，「人家做甚麼自己情願就好，你滑手機也是你自己情願就好。互不相礙」、「我永遠會早半小時到公司..可是我不會發出雜聲..也不會想做給老闆看！只做我自己想做的」。（編輯：倪浩軒）

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