開心廚房？洗碗槽廚餘竟「放到發芽」！眾人傻眼：比我陽台種的還好

之前疫情期間許多民眾在家下廚料理三餐，自己動手煮菜好不好吃還是其次，清潔工作反而才是不少人真正最頭痛的。就有網友分享了兩張照片，可以看見家中廚房的洗碗槽內的通水孔廚餘網竟然「發芽」了，誇張畫面讓大家看傻，全都笑翻。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，爆料自己朋友家的「洗碗槽竟然發芽了」，而從分享的照片中可以看見，洗碗槽內的通水孔長出翠綠的幼苗，看起來有點像是豆芽，但難以確定。旁邊的蛋殼宛如成了肥料，整個畫面非常超出想像，讓原PO笑稱「整個快笑到瘋了！開心廚房，有沒有人要來偷菜的？」

笑翻的網友也紛紛留言回覆說，「開心流理台」、「這麼久沒清，不會臭嗎」、「這太扯了」、「很會種菜，這也是種天賦」、「可惡，居然比我陽台種的還好」、「前幾天有煮綠豆湯？」、「應該就是什麼豆類掉下去」、「很會利用空間欸」、「保證純天然有機蔬菜」。

還有人分享類似經驗，「這讓我想起以前用大同電鍋煮綠豆，想要來個綠豆冰沙。內外鍋放好水，按下開關去休息，隔天起床滿心期待打開那剎那是整鍋發芽，原因是忘記插插頭…」、「我上次也在水槽長出豆芽菜」。（編輯：倪浩軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載