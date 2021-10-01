草莓族已經不稀奇？新世代「躺平族」還有分等級！網友秒認：根本就是我

▲常常我們都說在職場抗壓性低的人是「草莓族」！但你聽過「躺平族」嗎？（圖/Shutterstock）

在70年代最常稱在職場上抗壓性低、承受挫力低、穩定度低的年輕人為「草莓族」，時至今日，都還是有這樣的稱號，不過後來也因為這稱號氾濫，導致一些資方以「不要當草莓族」為由壓榨勞工，導致草莓族一詞也成為反諷資方的詞語。不過，近日就有網友發起討論「大家是否是躺平族？」其特徵曝光後，引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「台灣去年開始人口負成長、高齡化，失業率也是近8年新高，年輕族群看不到希望，近年中國流行躺平文化，就是不買房、不買車、不結婚、不生小孩、不求上進等原則，只想過一天算一天，這個所謂低慾望青年的理念台灣是不是也該推動呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「結婚率跟出生率就告訴你一切了，躺平世代來臨」、「我早就加入了，不婚不生不買房+1」、「這已經是台灣現象了，只是很多人沒發現自己是」、「你以為怎麼會少子化，就是七八年級直接反應躺平文化給你看啊」、「早就躺下去了，只是有分微躺跟全躺」、「哭了這直接就是我的想法啊，原來我是躺平族」。

另外，也有不少人表示「房價這麼高怎麼買？結婚又怕離婚，生小孩根本養不起，你不躺要幹嘛？」、「我是稍微躺平啦，不婚不生沒錯，但也有買車買房的規劃」、「可拋戀拋子，房車還是有規劃，算微躺」、「歹勢我早就已經是大谷躺平，房子跟車這麼貴怎買？結婚生子還真不在我人生清單」、「台灣真的比各國更早躺平吧，不願面對現實而已」。

而也有網友將躺平族分為四個種類，包括「全躺平」，意指靠父母養活自己；「半躺平」，還是會工作，但完全不急著找結婚生子的對象；「微躺平」，認真工作賺錢，還是會買房跟買車，感情觀則是順其自然，崇尚不婚不生；「婚姻中躺平」，家事、開銷都AA制，和配偶說好不生小孩，享受兩人世界。（編輯：張嘉哲）

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