好想偷摸！全聯門口「療癒畫面」引萬人按讚！網笑嘆：老公像這樣就好了

不少婆媽喜愛到連鎖超市「全聯福利中心」購物，除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾好評；對此，就有一名男網友日前到全聯時，在門口看到「超療癒的一幕」，讓他忍不住直呼「想偷摸」，貼文一出，掀起熱議。

該名男網友昨（29）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，表示自己要去全聯購物，但才剛到全聯門口，就看到超療癒的一幕，原來是有一隻狗狗乖乖地坐在門口等待主人購物，坐得直挺挺地，也不亂跑，乖巧可愛的樣子讓他直呼「可惡想偷摸」。

貼文一出，吸引萬名網友按讚留言，「我也遇過熟門熟路在門口等主人採買的乖乖毛小孩」、「毛小孩真的很乖～我家附近全聯也常看到這2隻～」、「我們家的狗，也這麼乖喔，會坐在超商門口等我吃完食物，再帶牠回家」、「如果老公像這樣就好了」、「超可愛的」。

不過，也有不少網友看見狗狗沒有「牽繩」，紛紛提醒，「希望主人能夠綁繩在旁邊，我也是如此，畢竟不是每個人都像我們一樣愛狗，也不是每個人都知道我們的狗狗很乖巧，我們都想要自己的狗狗自由奔放，可惜台灣很多限制，但保護別人也保護自己的狗狗」、「是真的很乖，但還是上牽繩會比較安全，就怕突然巨大聲響…鞭炮之類，狗狗很多都會嚇到亂奔」、「要讓牠在門口等，倒不如在家等就好，在外面沒牽繩不安全」。（編輯：郭佩蓉）

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