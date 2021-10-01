獻上我的膝蓋！當兵男「花式玩LINE」製造浪漫！女友灑狗糧甜喊：每天都有驚喜

▲原PO表示男友最近去當兵，讓她很不適應，豈料男友竟然在LINE用「這招」給她驚喜。（圖／shutterstock）

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，LINE竟然還能這樣玩？一名女網友表示，在當兵的男友為了讓她不要太難過，用「這1招」給她驚喜，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「很意外的驚喜 沒想到line官方帳號還可以這樣玩」為題發文，表示男友在前幾天去當兵了，從沒想過自己會這麼難過，「可能是之前太依賴他了，突然沒了聯絡，一時沒辦法適應」。

不過，就在男友去營區的途中，突然傳了一個他名字的好友連結要她加入，「我加入後，原本疑惑的我轉為驚喜，馬上就懂了」，原來原PO男友去申請了一個專屬於他倆的官方帳號，只要她無聊或是想找他講話的時候，就可以在這裡打字，「只要猜對關鍵字，就會有不同的回覆」。

原PO也透露，因為自己是讀商的，上課時有學過使用自動回覆訊息系統來宣傳商家，只是很意外，也沒想到男友會想到這招，「這個除了宣傳商家，還能使用在這種時候，虧他想得出來」。

而從她PO出的圖片可以看到，成為好友後，系統便傳來了提醒，像是「XXX您好，感謝您成為XXX的女友，寂寞的話要來這裡喔，會有彩蛋等著妳來發掘」，又或是打了「吃」，會得到「吃飽了？還沒的話快去吃呀，我在軍中好餓，要分享你吃什麼喔」。

也因為男友的貼心，讓原PO現在每天都在努力的猜有什麼關鍵字，「是覺得還蠻好玩的，每當猜對關鍵字時，就會有種中獎的感覺，據說他設了200多個關鍵字，我還要好好加油呢，平常不怎麼浪漫也不怎麼給驚喜的他，竟然給了我這麼大的驚喜，更愛他了」。

貼文一出，掀起熱議，「真的羨慕，好有愛而且感覺好好玩喔」、「天啊感覺好好玩，我男友也是28進去了，覺得好孤單」、「看起來好好玩喔！很羨慕妳有一個暖心的男友」、「當兵就乖乖當，搞那麼多花招，真羨慕」。（編輯：郭佩蓉）

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