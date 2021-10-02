▲有網友抱怨，她去咖啡廳點了一杯超罪惡「擠滿鮮奶油」的飲料，沒想到竟遭旁邊的大媽狂酸，讓她相當氣憤。（圖／Shutterstock）

喝個飲料也要被碎念！隔壁桌大媽「酸言酸語」激怒眾人：像過年很煩的親戚

如果獨自享受美食的時光，遭到路人酸言酸語，再美好的心情也都會被糟蹋。近日，就有女網友爆怨，她點了一杯超級罪惡、擠滿鮮奶油的飲料後，卻被旁邊的大媽言語嘲諷，讓她感到傻眼又生氣，貼文一出也引起熱議。

原PO在《Dcard》表示，她日前提早下班，便愉快地到公車站旁的咖啡廳用餐，共點了一份沙拉和一杯咖啡凍鴛鴦咖啡，雖然飲料擠滿鮮奶油非常罪惡，但她真的很想喝，結果飲料一上桌，竟遭旁邊的大媽們嘲諷「哇！這麼大杯，還有鮮奶油欸」、「那個鮮奶油也太胖了吧！熱量好高喔！」

因為大媽們實在太大聲，原PO其實聽得很清楚，然而沙拉送來後，大媽又開始酸說「哇！他點那個還點沙拉，難道他覺得這樣熱量比較低嗎？」這讓她相當憤怒，轉過頭看到對方還在嘻嘻哈哈，準備要起身反擊時，大媽們就立刻逃離現場。

事後，原PO越想越生氣，「覺得好像當時應該站起來罵一下他們，就覺得到底關他們什麼事，但是這確實讓我感到不舒服」，甚至氣到沙拉都沒吃完，最後無奈地說「對方能不能再善良一點，就算想議論也能小聲地說，不要讓對方聽到就行啦…有禮貌點也行」。

貼文曝光後，網友也傻眼直呼，「天啊！這種人真的超討厭的」、「這種人真的很自以為是，就像過年的惱人親戚」、「遇到這種人真的一整天心情都毀了，都會被這種倚老賣老亂說話的大嬸搞糟耶」、「怎麼會有這麼沒禮貌的人，莫名其妙到感覺只有八點檔才會出現耶」、「要講也不要這麼大聲，真是沒有教養」。（編輯：許智超）

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