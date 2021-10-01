手搖茶桶積滿超噁茶垢！店員發照片曝「一直浮上來」　網友看傻：都喝進去了

台灣飲料店選擇眾多，不少人天天都要來一杯手搖飲才過癮，而一般飲料店也都會擺放一桶桶泡好的茶，但通常都看不出內部樣貌；不過，就有一名女網友表示自己是飲料店店員，但任職的店家卻從不認真清洗茶桶，讓內部全是白色茶垢，貼文一出，掀起熱議。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「飲料店店員請進 茶桶內部的樣子？」為題發文，表示以前就做過兩三間飲料店，他們都有清楚的流程，且教學也很仔細，都有規定要怎麼清洗茶桶，但現在任職的店家，卻只用菜瓜布刷一刷而已，「而且都刷非常快，感覺就非常不乾淨，我第一次刷的時候真的非常驚訝 」。

原PO透露，茶桶顏色不僅完全剝落，底下一圈都是白白滑滑的垢，刷完浮上來的茶垢也愈來愈多，根本沖不乾淨，就連茶桶與茶嘴的連接洞也超髒，「手一伸進去戳洗，整個洞都是滑滑白白的，橡膠的茶嘴超容易卡垢，棉花棒清出來都是黑黑白白的垢，清一次還不一定清的乾淨」。

她說，到店裡工作一段時間後，才知道原來店裡有「酵素」，可是都沒在用，「而且我們是10點關門就打10點的卡下班，沒收店的時間，9點50分才能漏茶刷茶桶，所以大家都隨便刷，根本沒多餘的時間，也沒規定」，雖然隔幾個月後，群組記事本有說要泡酵素，但用完了老闆也不馬上買，根本不把清潔當一回事。

原PO也表示，自己以往工作的店家都超乾淨，完全不會看到茶垢茶漬，且茶桶內部都是像剛買來那樣，亮亮新新的，且內壁都是很完整的銀色金屬，沒有刮傷與凹痕，「之前問過另一間店員，他們說應該每間飲料店都差不多這樣吧」，但這也讓她超傻眼「呃，真的是這樣嗎？想請問一下這樣的茶桶是正常的嗎？還是我太愛乾淨」？

貼文一出，掀起熱議，「在飲料店工作以員工的角度告訴你絕對不正常」、「好可怕，要以客人角度來說，我覺得不正常，代表我可能不知不覺喝了很多茶垢？以員工角度來說，我是聽說過很多店／品牌很久才清一次，但本店由於闆娘超愛乾淨，茶壺、茶桶什麼的都超乾淨（突然很慶幸）」、「不正常，感覺那茶嘴整個拆開裡面會有香菇⋯」、「我們店茶桶每天泡酵素欸，沒泡真的很噁」、「我以前打工的飲料店會天天刷+使用酵素粉，有一次店長發現某個員工都亂刷，直接爆氣」。（編輯：郭佩蓉）

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