幼貓狂吸大狗肥美嘴邊肉　網樂：這是當成「ㄋㄟㄋㄟ」了嗎？

也吸得太專心！當貓貓感到安心時，會做出一些幼時會做的依戀動作，像是踩奶、按摩等等，都讓人萌得要「融化」了，而Tiktok@says1kebro家的小幼貓，仍處於很想喝奶得年紀，竟就黏著自家狗哥哥的嘴邊肉，一直吸一直吸，不禁讓人想問：這是當成「ㄋㄟㄋㄟ」在吸了嗎？

這一貓一狗感情很好，狗狗雖然長的大隻，但個性溫柔，小貓常常黏著牠。這天牠們一如往常窩在一起睡覺，狗狗大大的身軀旁邊依偎著一隻小貓，畫面非常可愛，但主人定睛一看，小貓竟含著狗狗的嘴邊肉，閉著眼睛享受地一直吸，主人抓了一下小貓說：「不要在親你哥哥了！」貓貓立即睜眼呆了一下，待主人手放開後貓頭又微微向前，看起來對狗狗「肥美的嘴邊肉」非常依依不捨！

這隻小貓還正處於想依賴媽媽的年紀，是最近才被救援到這位女士身邊中途，雖然牠現在媽媽不在身邊，不過有個狗哥哥可以溫柔帶牠成長，也是一件很幸福的事呢！網友們也紛紛回覆：「這是當成貓媽媽的ㄋㄟㄋㄟ在吸了！」、「這畫面好有愛～～」、「過一下子應該就有會踩奶了！！」、「好萌好萌！今天的力量來源！」。（編輯：李惠婷）