主人生病龍貓「小手拿膠囊」　貼心提醒：要吃藥喔！

這毛孩太貼心了！國外一名網友日前分享一組照片，這天這名網友因為喉嚨不舒服，準備服用感冒藥時，自己飼養的小龍貓（絨鼠）竟然默默拿起膠囊，一臉認真的模樣彷彿在叮嚀主人乖乖吃藥，讓主人覺得又驚又喜！

日本推主@salutenchant飼養了一隻小龍貓「ピスタチオ（開心果，又叫做ぴーちゃん）」，平時與牠感情很好、經常在網路分享牠的日常生活。但是日前主人不小心因為感冒而引起喉嚨發炎，這天推主正準備拿出感冒藥服用，沒想到開心果緩緩地走到面前，兩隻小手手抓起一排感冒膠囊，一臉認真地看著主人彷彿在說：「要乖乖吃藥喔！」。

推主一看覺得太可愛，立刻拍下來分享在網路上，短短一星期就吸引超過16萬網友按讚分享，不少人看了都驚訝地表示：「這麼可愛，一看到牠什麼病都好了」、「還面帶微笑太萌了」、「別人家的寵物永遠不會讓我失望」、「是勸藥小幫手」、「如果是龍貓送藥給我，我真的無法拒絕」、「世上竟有這樣的小天使」有這麼可愛又貼心的萌寵，想必主人一定很快就會痊癒！這裡也提醒大家龍貓本身不好照顧飼養前一定要三思，加上推主表示開心果受過訓練知道哪些東西不能啃咬，大家別隨意讓家中毛孩接觸藥物，以免不小心誤食喔！（編輯：陳珮瑜）