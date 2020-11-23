最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常

肩膀重重的！回頭一隻幼白貓「高掛上頭」：這裡好好睡～

文 : 寵毛網

這裡好睡嗎！？貓貓是一種需要長時間睡眠的生物，睡著的牠們神聖不可侵犯，可愛的讓人心臟緊縮。Twitter＠iamcat_lulu家的貓貓更是讓他心臟緊縮了！一下是被嚇的，一下是被萌的！接下來就看看究竟發生什麼事吧！ 

Hi～我叫Lulu！（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

Hi～我叫Lulu！（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

像是正在整理纜線的作業員（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

像是正在整理纜線的作業員（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

看這壯碩的二頭肌（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

看這壯碩的二頭肌（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

這隻小白貓叫做LULU（るる，今年3月生，目前還是隻9個月的小屁貓。LULU非常喜歡主人，常常圍在身邊打轉，像是主人在打電腦時，牠會橫躺在電腦螢幕下方的空位，讓人頓時不知道該專心看螢幕，還是趕緊拋下工作，可愛的小屁貓大玩特玩！身為小貓的LULU需要非常多的睡眠，但睡著就不能刷存在感嗎？太小看LULU囉！ 

天使款：整隻抱在一起塞在主人的胳肢窩，實在太可愛了～（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

天使款：整隻抱在一起塞在主人的胳肢窩，實在太可愛了～（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

浪漫款：身坐後方的沙發，再把頭靠上主人的肩膀睡覺，怎麼有點言情小說！（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

浪漫款：身坐後方的沙發，再把頭靠上主人的肩膀睡覺，怎麼有點言情小說！（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

靈異款：後方完全沒有支撐，整隻掛在主人身上！半夜看鬼片突然感覺肩膀重重的，真會嚇壞人阿～（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

靈異款：後方完全沒有支撐，整隻掛在主人身上！半夜看鬼片突然感覺肩膀重重的，真會嚇壞人阿～（圖／Twitter＠iamcat_lulu）

LULU真是什麼刷存在感的睡姿都有，但都可愛到不行！尤其整隻掛在主人身上的睡法，不禁想問問牠這樣睡真的舒服嗎？如此可愛的小屁貓在網路上傳開後引得網友們的留言：「好炙熱的愛！睡也要睡在你身邊」、「看牠睡著的模樣都不敢打擾牠了」、「整隻掛肩膀睡滿方便的！還可以掛著去裝水、掛著去上廁所」、「LULU變時尚配件了」。編輯：李惠婷

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！