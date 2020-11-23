肩膀重重的！回頭一隻幼白貓「高掛上頭」：這裡好好睡～

這裡好睡嗎！？貓貓是一種需要長時間睡眠的生物，睡著的牠們神聖不可侵犯，可愛的讓人心臟緊縮。而Twitter＠iamcat_lulu家的貓貓更是讓他心臟緊縮了兩下！一下是被嚇的，一下是被萌的！接下來就看看究竟發生什麼事吧！

這隻小白貓叫做LULU（るる），今年3月出生，目前還是隻9個月的小屁貓。LULU非常喜歡主人，常常圍在他身邊打轉，像是主人在打電腦時，牠會橫躺在電腦螢幕下方的空位，讓人頓時不知道該專心看螢幕，還是趕緊拋下工作，跟這可愛的小屁貓大玩特玩！身為小貓的LULU需要非常多的睡眠，但睡著後就不能刷存在感了嗎？太小看LULU囉！

LULU真是什麼刷存在感的睡姿都有，但都可愛到不行！尤其整隻掛在主人身上的睡法，不禁想問問牠這樣睡真的舒服嗎？如此可愛的小屁貓在網路上傳開後引得網友們的留言：「好炙熱的愛！睡也要睡在你身邊～」、「看牠睡著的模樣都不敢打擾牠了～」、「整隻掛肩膀睡滿方便的！還可以掛著去裝水、掛著去上廁所！」、「LULU變時尚配件了！」。（編輯：李惠婷）