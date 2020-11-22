「瘦臉神器」按摩橘貓渾圓大臉　網笑：肉肉都推上來了～

是不是很享受！人類對於自己的美貌管理有著各式各樣的道具，像是面膜、刮臉板等等，但這些小東西除了讓人美美外，對於貓貓們也有著另一番享受方式。Youtube＠Hosico Cat就展示了「瘦臉神器」臉頰按摩滾輪的另一種萌萌用法，一起來看看吧！

Hosico很特別是出生於俄羅斯，後來才到日本這邊與主人成為家人。Hosico有著渾圓的身材以及兩顆大大的眼睛，非常的呆萌可愛，主人也幫牠開了許多社交帳號，大方與網友們分享牠的萌萌威力！這天主人異想天開將家中的臉頰按摩滾輪遞給貓貓，輕輕地用滾輪戳了兩下試探，發覺牠並沒有感到不適，隨即就將兩個滾輪滑上Hosico的大臉，滾輪輕柔地推擠著貓貓飽滿的嘴邊肉，畫面看起來就如一整坨白麻糬被滾麵桿擼開般舒適，被按摩的Hosico也舒服地閉上眼睛，像是在說：「好舒服～快繼續～」。

看來真的是非常享受啊！ Hosico兩頰軟軟的肉被輕輕推擠著，毫不掙扎地乖乖躺好被按摩，看著牠舒適地模樣，自己都感覺要一起睡著了！網友們看到也紛紛回覆：「這實在太可愛了！！」、「好軟萌！貓貓感到舒服，我心情也感到極度愉悅！」、「軟綿綿！！軟綿綿！！」、「 Hosico 好像放大版倉鼠！太萌了！」。（編輯：李惠婷）