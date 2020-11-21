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毛孩日常

三汪坐下領零食　頑皮小奶汪「按捺不住」破壞隊形：起來嗨！

文 : 寵毛網

快坐下我們才有零食吃啊！狗狗可謂將「靈魂賣給食物」，哪裡有開罐罐聲哪裡就得到狗狗的視線。Instagram＠mr.hiro.gus.adventures則分享了三隻狗狗排排坐，等主人下完指令要零食時，一隻沒幾個月的小奶狗不明所以，竟在這關鍵時刻跳起來「破壞陣的故事！

嗨～大家好我叫 GUS ！（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

嗨～大家好我叫 GUS ！（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

我很帥吧嘿嘿！（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

我很帥吧嘿嘿！（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

奶狗是GUS，旁邊的黑柴叫HIRO（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

奶狗是GUS，旁邊的黑柴叫HIRO（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

轉眼之間GUS已經這麼大了……（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

轉眼之間GUS已經這麼大了……（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

飼主家中養了兩隻狗狗，最先來的是黑柴哥哥：HIROGUS則是在2019年時入這個大家庭。飼主很常帶牠們出去跑跑跳跳，這天不僅有 HIRO和GUS，還有一個大黑狗參與牠們的遊玩隊伍。而這天主人下了指令叫牠們排排坐下，達成後就會有美味零食可以吃，兩隻大狗狗非常熟練，立刻坐下等主人投餵，原本一切順順利利，不料卻多出了個「變因」GUS待不住啦！坐不到幾秒就跳起大黑狗臉上撲，一臉呆呆萌萌的像是在說：「現在在幹嘛！？快起來嗨啊！！

一開始坐得還算整齊（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

一開始坐得還算整齊（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

GUS開始待不住了（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

GUS開始待不住了（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

唉唷幹嘛坐著！！起來嗨！！（HIRO投以憐憫眼光）（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

唉唷幹嘛坐著！！起來嗨！！（HIRO投以憐憫眼光）（圖／Instagram＠mr.hiro.gus.adventures）

果然小狗狗就是活潑啊！隔著銀幕也可以感受到大黑狗滿滿的無奈，希望最後牠們還是有吃到心心念念得零食！影片上傳網路，得到了眾多網友的留言：「哈哈哈！零食計畫被打壞了！」、「大狗狗一定在想：這小屁孩到底在幹嘛！？」、「GUS你懂了以後會後悔得～～」、「這麼可愛！是我還是給了啦！！」。（編輯：李惠婷） 

GUS表示：「看我可愛就原諒我嘛！」 

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