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毛孩日常

虎斑貓「左擁右抱」好爽快　下一秒懷裡空空：發生什麼事了？

文 : 寵毛網

你很幸福喔！貓咪個性多變，有些只親人、有些只親貓，更有些六親不認！而Instagram＠go_home_loa很幸運，家中貓貓個性都很溫和，時常會窩一起睡覺、玩鬧，讓飼主紀錄下許多療癒可愛的畫面，但這次卻捕捉了一個與眾不同、令人噴笑的影片，一起來看看發生什麼事吧！ 

右邊兩隻同款姿勢（圖／Instagram＠go_home_loa）

右邊兩隻同款姿勢（圖／Instagram＠go_home_loa）

窩在一起好「速系」～（圖／Instagram＠go_home_loa）

窩在一起好「速系」～（圖／Instagram＠go_home_loa）

哇哇哇抱在一起睡了！！（圖／Instagram＠go_home_loa）

哇哇哇抱在一起睡了！！（圖／Instagram＠go_home_loa）

這三隻可愛的貓貓住在日本，雖都是公貓，但個性和平的他們一拍即合，並沒有鬥爭、打架的事情發生，反而天天黏在一塊，三隻疊在一起睡大覺，畫面看起來非常溫馨可愛。而某日主人看到牠們跟往常一樣三隻聚在一起睡大覺，但比較特特別的是，中間的虎斑貓雙手高舉睡在中間右邊的貓貓一手搭在牠身上嬌弱地抱著，左邊也一隻小橘慵懶地躺在旁邊，讓中間的虎斑貓看起來簡直像個帝皇，在享「齊人之福」！ 

左邊一個、右邊一個，好爽喔！耶～（圖／Instagram＠go_home_loa）

左邊一個、右邊一個，好爽喔！耶～（圖／Instagram＠go_home_loa）

欸？！怎麼了！怎麼都離開了！（圖／Instagram＠go_home_loa）

欸？！怎麼了！怎麼都離開了！（圖／Instagram＠go_home_loa）

 

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相信牠們很快又會躺回虎斑貓身邊的！不過牠們起身後虎斑錯愕的表情實在很可愛，突然兩個溫暖源離開，讓他很依依不捨吧！如此可愛的影片在網路上也引起網友的回：「好想跟牠們一起窩在床鋪裡喔」、「感情真的好好」、「早上起來看到這畫面真棒」、「虎斑貓表情好好笑」。（編輯：李惠婷） 

 

擠在一起睡，偶爾也會有事故發生（笑）。

 

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