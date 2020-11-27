虎斑貓「左擁右抱」好爽快　下一秒懷裡空空：發生什麼事了？

你很幸福喔！貓咪個性多變，有些只親人、有些只親貓，更有些六親都不認！而Instagram＠go_home_loa很幸運，家中貓貓個性都很溫和，時常會窩一起睡覺、玩鬧，讓飼主紀錄下許多療癒可愛的畫面，但這次卻捕捉了一個與眾不同、令人噴笑的影片，一起來看看發生什麼事吧！

這三隻可愛的貓貓住在日本，雖都是公貓，但個性和平的他們一拍即合，並沒有鬥爭、打架的事情發生，反而天天黏在一塊，三隻疊在一起睡大覺，畫面看起來非常溫馨可愛。而某日主人看到牠們跟往常一樣三隻聚在一起睡大覺，但比較特特別的是，中間的虎斑貓雙手高舉睡在中間，右邊的貓貓一手搭在牠身上嬌弱地抱著，左邊也一隻小橘慵懶地躺在旁邊，讓中間的虎斑貓看起來簡直像個帝皇，在享「齊人之福」！

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相信牠們很快又會躺回虎斑貓身邊的！不過牠們起身後虎斑錯愕的表情實在很可愛，突然兩個溫暖源離開，讓他很依依不捨吧！如此可愛的影片在網路上也引起各網友的回覆：「好想跟牠們一起窩在床鋪裡喔～」、「感情真的好好！」、「早上起來看到這畫面真棒！」、「虎斑貓表情好好笑！」。（編輯：李惠婷）

擠在一起睡，偶爾也會有事故發生（笑）。