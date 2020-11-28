柯基仰躺睡窩露小短腿　奴嘆「習慣了」網笑：在照MRI？

看到這一幕真的會令人噴笑！日本一名飼主養了兩隻柯基犬與一隻貓咪，因為受到疫情影響讓這位毛孩家長不得不在家工作，只是這天這名飼主分享了自己的工作環境，網友一看全笑噴了！

推主@much21067312養了一對柯基兄妹「ちい（Chi）」、「むう（Mu）」與貓咪「ととろ（Totoro）」，平時推主都會在網路分享這三隻短腿毛孩的生活點滴。而今年受到新冠疫情的影響，推主不得不被迫在家裡工作，雖然三隻毛孩看似乖巧，日前卻讓推主忍不住分享一段毛孩的影片，原來這天工作到一半時推主一回頭，突然發現Chi與Mu竟然以仰睡的姿勢同步躺在狗窩裡，露出下半身還兩腿開開，不僅讓推主無法專心工作還特別在意那超級吸睛的「小短腿」，於是只好寫下：「雖然已經司空見慣，但是我每天晚上都在這種環境下工作！」先來看看這段影片～

影片在短短幾天內竟然吸引超過300萬人次觀看，不少網友留言笑說：「這誘惑太大，能在這環境下工作實在太強了」、「在狗屋裡的兩隻汪翻肚不動了」、「雖然我不知道右邊的物體是什麼，但能解釋成你家有MRI（磁共振成像）跟CT（電腦斷層掃描）而柯基整在檢查中嗎？」、「直接湊上去吸一輪了啦！」。（編輯：陳珮瑜）