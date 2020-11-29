露營睡到一半驚覺腳很沉重 下一秒果然拍到「超毛身影」！
這幾年野外露營變成不少人休閒活動的熱門選擇，除了能暫時脫離都市的喧鬧也能享受大自然的美麗風光，不過日前一位日本推主卻分享了他自身「超毛的」經驗，而且在短短5天內還吸引超過16萬人次關注，究竟發生什麼事呢？
住在東京淺草區的推主@awesome_hnysk相當喜歡戶外活動，除了騎單車也很喜歡露營，只是這天當他與女友到郊區露營時，睡到半夜突然驚覺自己的雙腳好像被什麼「很沉」的東西壓住，由於他當時窩在睡袋裡不好移動，於是鼓起勇氣拿手機往腳邊一拍，竟然發現有兩隻「浪貓」舒服地窩在他的雙腿之間！推主猜想可能因為當時天冷，加上自己並沒有將帳篷釘在草地上，兩隻貓咪可能就趁隙鑽進來取暖，而當牠們發現推主驚醒時就立刻逃走了，但是在推主上完廁所回來沒多久，兩隻貓咪又再次鑽進來，後來他索性在睡袋上鋪上毛毯，一方面為牠們保暖，二方面也能保護睡袋不被貓咪抓破。就這樣在兩隻浪貓的「陪睡」下，隔天早上害得推主一再延遲「退房」。
推主將自己「毛毛的」親身經歷分享在網路上，很快就吸引超過16萬人次按讚分享，不少人留言笑說：「真的超毛der」、「看起來像是慣犯喔」、「被貓皇選中的人，好羨慕」、「哪個營地竟然還有貓咪陪睡服務？我也要去」、「這是非法侵入欸（笑）」、「推主：我當時害怕極了」現在來看一段貓咪在營區玩耍的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
通知が落ち着いてきた😺
人生5回目のキャンプで野良猫が寝袋の上に寝てただけで900万人が投稿を見てくれて宣伝動画も10万人が見てくれるなんてこのコロナ禍で荒んでいく心を癒してくれる猫の恩返し以外何物でもないわ
ありがとう🐈元気に冬越せよ！泥水飲むなよw pic.twitter.com/G8e8446xe0
— ニキティg’sオーサム (@awesome_hnysk) November 28, 2020