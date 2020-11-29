露營睡到一半驚覺腳很沉重　下一秒果然拍到「超毛身影」！

這幾年野外露營變成不少人休閒活動的熱門選擇，除了能暫時脫離都市的喧鬧也能享受大自然的美麗風光，不過日前一位日本推主卻分享了他自身「超毛的」經驗，而且在短短5天內還吸引超過16萬人次關注，究竟發生什麼事呢？

住在東京淺草區的推主@awesome_hnysk相當喜歡戶外活動，除了騎單車也很喜歡露營，只是這天當他與女友到郊區露營時，睡到半夜突然驚覺自己的雙腳好像被什麼「很沉」的東西壓住，由於他當時窩在睡袋裡不好移動，於是鼓起勇氣拿手機往腳邊一拍，竟然發現有兩隻「浪貓」舒服地窩在他的雙腿之間！推主猜想可能因為當時天冷，加上自己並沒有將帳篷釘在草地上，兩隻貓咪可能就趁隙鑽進來取暖，而當牠們發現推主驚醒時就立刻逃走了，但是在推主上完廁所回來沒多久，兩隻貓咪又再次鑽進來，後來他索性在睡袋上鋪上毛毯，一方面為牠們保暖，二方面也能保護睡袋不被貓咪抓破。就這樣在兩隻浪貓的「陪睡」下，隔天早上害得推主一再延遲「退房」。

推主將自己「毛毛的」親身經歷分享在網路上，很快就吸引超過16萬人次按讚分享，不少人留言笑說：「真的超毛der」、「看起來像是慣犯喔」、「被貓皇選中的人，好羨慕」、「哪個營地竟然還有貓咪陪睡服務？我也要去」、「這是非法侵入欸（笑）」、「推主：我當時害怕極了」現在來看一段貓咪在營區玩耍的影片吧！（編輯：陳珮瑜）