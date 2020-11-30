主人扶牆抬腿　橘貓認真學習「同步抬」：這樣偶做對了嗎？

這是在一起做瑜珈嗎？貓貓學習力很強，只是要不要學都在牠的一念之間，若是他沒興趣做的事，你再怎麼引誘牠都沒用，但若牠本身很有興趣，不知不覺貓貓就會跟著做囉！TiKTok＠chikosworldathome就分享了一支貓貓自動學習人類行為的影片，一起來看看吧！

原本人類正扶著牆，做一個後抬腿的動作來訓練自己的臀部，希望能得到提臀的效果，橘貓看到後慢慢走了過來，看到人類抬著的腿，牠也不由自主的將自己的腿往後抬了起來，確定動作怎麼做後，當人類再次抬起腿，貓貓更是抬頭直直盯著她的臉，同步將自己的腿抬起來，遠遠看起來就像在一起練習體操，非常可愛！

貓貓你是不是也想擁有完美翹臀？如果能有陪自己運動的貓貓一定是件幸福的事情，如此可愛的運動貓貓果然在網路上得到了許多網友的回覆：「這是什麼幸福的瑜珈課程！！」、「我家貓貓看到我這麼做會嚇到！甚至跑來咬我！」、「貓貓的複製魔法～」、「跟寵物一起運動也太讚！」。（編輯：李惠婷）