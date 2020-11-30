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毛孩日常

主人扶牆抬腿　橘貓認真學習「同步抬」：這樣偶做對了嗎？

文 : 寵毛網

這是在一起做瑜珈嗎？貓貓學習力很強，只是要不要學都在牠的一念之間，若是他沒興趣做的事，你再怎麼引誘牠都沒用，但若牠本身很有興趣，不知不覺貓貓就會跟著做囉！TiKTok＠chikosworldathome就分享了一支貓貓自動學習人類行為的影片，一起來看看吧！ 

貓貓看到人類在抬腿，走過來好奇的看在幹麻？（圖／TiKTok＠chikosworldathome）

貓貓看到人類在抬腿，走過來好奇的看在幹麻？（圖／TiKTok＠chikosworldathome）

學會後，人類抬腿，貓貓也同步抬起來了！（圖／TiKTok＠chikosworldathome）

學會後，人類抬腿，貓貓也同步抬起來了！（圖／TiKTok＠chikosworldathome）

原本人類正扶著牆，做一個後抬腿的動作來訓練自己的臀部，希望能得到提臀的效果，橘貓看到後慢慢走了過來，看到人類抬著的腿，牠也不由自主的將自己的腿往後抬了起來，確定動作怎麼做後，當人類再次抬起腿，貓貓更是抬頭直直盯著她的臉，同步將自己的腿抬起來，遠遠看起來就像在一起練習體操，非常可愛！

@chikosworldathome##fy ##fyp ##foryoupage ##fürdich♬ Harry Potter – The Intermezzo Orchestra

貓貓你是不是也想擁有完美翹臀？如果能有陪自己運動的貓貓一定是件幸福的事情，如此可愛的運動貓貓果然在網路上得到了許多網友的回覆：「這是什麼幸福的瑜珈課程！！」、「我家貓貓看到我這麼做會嚇到！甚至跑來咬我」、貓貓的複製魔法」、「跟寵物一起運動也太讚」。編輯：李惠婷

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