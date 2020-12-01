虎斑貓誤認「泡澡中奴才」溺水　使出全力想救援：快粗奶！

真是一隻愛操心的貓貓阿！貓貓雖然有時候看起來非常冷淡，但牠們都有著自己一套對奴才好的方式，而TiKTok@sarahkelly9222家的虎斑就是隻愛操心的貓，看到主人泡在一大盆水裡，緊張的牠上竄下跳、想盡辦法試圖救她！

在這個家庭中供養了非常多隻貓，而奴才洗澡時不會關門，所以每當她悠閒地躺在浴缸時，家中的好幾隻貓貓都會好奇的圍在旁邊，甚至是趴在浴缸旁邊的平台上陪她一起泡澡、撒嬌。但有一隻虎斑貓對於這樣的行為卻看不下去了！在牠的視角裡，牠的奴才現在被裝在一個比她還大的盆子，要命的是這裡面居然裝滿了水！看到那及肩的水位，虎斑貓嚇死了：「這是溺水啊！」。於是牠趕緊跳上浴缸邊緣，用爪子將奴才的手撈過來，在用嘴咬住不停的往後退，就像是想把她拖離水面一般！

周圍貓貓都淡定得躺著，只有虎斑貓自己操持著「救人大業」，可以感受到牠真得很緊張啊！主人也知道牠是在擔心自己，也不停得抱抱牠、安撫牠，後來虎斑貓看見主人進浴缸得反應就比較小了，只是偶爾還是會控制不住自己想拖牠出來，真是護主心切！網友們看到後紛紛回覆：「我的貓只會把我壓得更深……」、「這時，貓貓想起了，被洗澡支配的恐懼！ 」。（編輯：李惠婷）