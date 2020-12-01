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毛孩日常

虎斑貓誤認「泡澡中奴才」溺水　使出全力想救援：快粗奶！

文 : 寵毛網

真是一隻愛操心的貓貓阿！貓貓雖然有時候看起來非常冷淡，但牠們都有著自己一套對奴才好的方式，而TiKTok@sarahkelly9222家的虎斑就是隻愛操心的貓，看到主人泡在一大盆水裡，緊張的牠上竄下跳、想盡辦法試圖救她！ 

飼主家養了非常多隻貓（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

飼主家養了非常多隻貓（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

甚至還養了大白鼠！（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

甚至還養了大白鼠！（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

今天的主角是這隻虎斑貓（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

今天的主角是這隻虎斑貓（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

個家庭中供養了非常多隻貓，而奴才洗澡時不會關門，所以每當她悠閒地躺在浴缸時，家中的好幾隻貓貓都會好奇的圍在旁邊，甚至是趴在浴缸旁邊的平台上陪她一起泡澡、撒嬌。但有一隻虎斑貓對於這樣的行為卻看不下去了！在牠的視角裡，牠的奴才現在被裝在一個比她還大的盆子要命的是這裡面居然裝滿了水！看到那及肩的水位，虎斑貓嚇死了：「這是溺水啊於是牠趕緊跳上浴缸邊緣，用爪子將奴才的手撈過來，在用嘴咬住不停的往後退，就像是想把她拖離水面一般！

虎斑貓發現水位好高！（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

虎斑貓發現水位好高！（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

別害怕！有我在你不會怎樣的！（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

別害怕！有我在你不會怎樣的！（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

你幹嘛把手收回去！！會出事啊！！（咬得更大力）（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

你幹嘛把手收回去！！會出事啊！！（咬得更大力）（圖／TiKTok@sarahkelly9222）

周圍貓貓都淡定得躺著，只有虎斑貓自己操持著「救人大業，可以感受到牠真得很緊張啊！主人也知道牠是在擔心自己，也不停得抱抱牠、安撫牠，後來虎斑貓看見主人進浴缸得反應就比較小了，只是偶爾還是會控制不住自己想拖牠出來，真是護主心切！網友們看到後紛紛回覆：我的貓只會把我壓得更深……」、「這時，貓貓想起了，被洗澡支配的恐懼！ 」編輯：李惠婷 

@sarahkelly9222My cat trying to save me from drowning♬ original sound – Sarah Kelly

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